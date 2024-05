Die Story hinter Vault 76 stand schon Jahre vorm MMO fest und ihr konntet sie in Fallout 3 finden

Die Autoren hinter der Fallout-Reihe sind sorgfältig, wenn es um die Geschichte geht. Bereits 10 Jahre vor dem Release des MMOs Fallout 76 konntet ihr die Story zum Vault in Fallout 3 finden.

Welche Story gab es zu finden? Die Geschichte von Fallout 76 beginnt im Vault 76, der sich am „Reclamation Day“ öffnet. Den Tag, an dem die Menschen sich die Erde zurückholen sollen. Der Tag spielt 25 Jahre, nach dem die Bomben gefallen sind und ist der Start von Fallout 76. Doch die Idee zum Vault stand bereits viel früher fest.

Bereits 10 Jahre zuvor konntet ihr in Fallout 3 lesen, was euch in Fallout 76 erwarten wird.

Fallout 76 hat erst im März ein neues Update erhalten, hier könnt ihr den Trailer dazu sehen:

Terminal in der Zitadelle verrät Infos zu den Vaults

Wie kommt man an die Infos? In Fallout 3 gibt es ein Terminal, das euch allerlei Informationen zu den Vaults verrät.

Das Spiel, das 2008 erschien, hat ein Terminal, das sich in der Zitadelle befindet. Dort findet man Informationen zu verschiedenen Vaults in Washington D.C. und der Umgebung. Der Vault 76 wird dort nicht nur beiläufig erwähnt, in dem Terminal steht sogar die Geschichte des Bunkers beschrieben.

Der X-User @KERR0N machte diesen Fund und teilte den Eintrag im Terminal auf X:

Was steht im Eintrag? Der Eintrag sagt, dass Vault 76 einer der 17 „Control Vaults“ ist. Der Vault soll genau wie in der Werbung von Vault-Tec funktionieren und den Erwartungen der Einwohner entsprechen.

Er soll sich nach 20 Jahren öffnen und die Einwohner zurück in die offene Welt drücken, um zu sehen, wie sie sich im Vergleich zu anderen Vaults schlagen.

So beginnt auch Fallout 76, das Jahre vor den Ereignissen aus den anderen Fallout-Spielen spielt.

Stimmt der Eintrag mit Fallout 76 überein? Fast! Der Eintrag in Fallout 8 stimmt nahezu ganz überein, nur ein Detail ist anders. In Fallout 76 geht der Vault nach 25 Jahren, nicht schon nach 20 Jahren auf.

Warum das so ist und ob es eine Erklärung für die Verspätung von 5 Jahren gibt, ist nicht beschrieben.

Im Vault 76 gab es jedenfalls keine Experimente, wie in anderen Vaults. Gerade Vault 106 hat es in sich: Fallout hat eine Vault, in der alle ständig high sind – Aber das läuft richtig schief