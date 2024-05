Spieler versucht seit Wochen, Phil Spencer in Fallout 76 zu besiegen – Schafft es zum perfekten Zeitpunkt

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

In einem Interview mit Kotaku erklärt der Spieler real1090jake, der den Bombenabwurf für sich beansprucht, die Hintergründe seines Angriffs. Er sagt: „Ihn zu besiegen war ein persönliches Ziel von mir, seit ich die Hauptquest beendet habe […]. Er war in meinen Augen der finale Boss.“

Die schiere Menge an Mitarbeitern, die dadurch ihre Jobs verloren hat, sorgt in der Gaming-Community gerade für ziemliche Unzufriedenheit und Ärger. Dass Phil Spencer nun eine Atombombe abbekommen hat, sorgt für – zugegeben etwas marode – Freude.

