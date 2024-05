Eine der fiesesten Vaults in Fallout 4 spielte mit der Sucht ihrer Bewohner

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Zumindest für eine eurer Begleiterinnen, Cait, kann die Vault 95 aber ein Lichtblick sein. Sie kann die medizinische Einrichtung dort nutzen, um selbst von ihren eigenen Dämonen loszukommen. Ihr wollt noch mehr Hintergründe zu den Vaults in Fallout? Dann schaut hier mal vorbei: MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat einige der bösesten und wichtigsten Vaults in der Welt von Fallout für euch zusammengefasst .

Wenn man selbst im Verlauf von Fallout 4 die Vault 95 erreicht, sieht man, dass die Gunners den Bunker mittlerweile übernommen haben. Im ganzen Vault findet man immer wieder Skelette, an Drogen und Substanzen geklammert. In den Aufenthaltsräumen, auf dem Klo, unten beim Generator: Überall liegen die letzten Reste der Bewohner, die hinters Licht geführt wurden.

Anfangs schreibt der Bewohner noch, er würde sich verstecken, bis das Chaos beendet sei, und er wäre nicht bereit aufzugeben, was er hatte. Doch am Ende geht er doch wieder raus und meint: „Es gibt keinen Grund, nüchtern zu bleiben“. Er wollte wieder mit seinen Freunden zusammen sein – ohne zu wissen, ob eigentlich noch jemand übrig ist.

Als die anderen Bewohner, mittlerweile seit Jahren auf Entzug, diesen fanden, brach Chaos aus. Der Bewohner erzählt in seinen Logs, dass einige „direkt eingeknickt“ wären und sich schnappten, was sie kriegen konnten, um high zu werden. Andere widerstanden, doch es kam zu Kämpfen, Schüssen, Toten.

Doch wie das in den Vaults oft ist, gab es auch hier einen perfiden Plan im Hintergrund: Denn einer der Bewohner war ein verdeckter Vault-Tec-Mitarbeiter. Er hält selbst in Logs noch fest, dass das Experiment allen geholfen habe und man die eigene Hypothese bestätigt sieht.

Denn wie man in den Terminals innerhalb der Vault herausfinden kann, hatte Vault-Tec eine Hypothese aufgestellt: Dass jedes Individuum von der Sucht loskommen könnte, wenn es gar keine Alternative gäbe. Deshalb gab es in der Vault auch keine Substanzen, mit denen sich die Sucht der Bewohner hätte befriedigen lassen.

Was ist das für eine Vault? Vault 95 findet ihr in Fallout 4, am Rande des leuchtenden Meeres.

