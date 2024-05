Eine Quest in Fallout 76 macht die Spieler wahnsinnig, ist zu sehr wie Bürokratie im echten Leben

Eine bestimmte Quest aus Fallout 76 macht den Spielern das Leben schwer. Dabei ist sie eigentlich alles andere als spektakulär. Im Gegenteil: Sie ist der echten Welt näher, als uns lieb ist.

Um welche Quest geht es? Die Hauptquest „Boot-Camp-Blues“ erledigt ihr für die Stählerne Bruderschaft. Was es mit dieser Fraktion auf sich hat, haben wir in einem eigenen Artikel für euch erklärt.

Um der Bruderschaft als vollständiges Mitglied beizutreten, müsst ihr erst diese Quest lösen. Ziel ist es, eine Militär-ID vom Rathaus, dem Capitol Building in der Stadt Charleston, abzuholen. Klingt einfach, oder?

Auf die Spieler wartet dann allerdings ein regelrechter Spießrutenlauf der Bürokratie. Ihr werdet in bester Behörden-Manier von A nach B nach C, und wieder zurück nach A geschickt. Wie genau das aussieht, hat MeinMMO-Autor Benedict Grothaus in einer Kolumne zusammengefasst.

Die Community hasst und liebt die Quest gleichermaßen

Wie kommt die Quest bei den Spielern an? Dank des noch immer andauernden Hypes um die gesamte Fallout-Reihe sind wieder zahlreiche neue Spieler mit der Quest in Kontakt gekommen.

Und ähnlich wie es schon Benedict in seiner Kolumne festhielt, sind die Spieler von der Quest genauso genervt wie angetan. Sie kann zwar frustrieren und einen regelrechten Hass gegen die Bürokratie erzeugen, andererseits scheint genau dies das Ziel der Entwickler gewesen zu sein.

Die Quest sollte nerven – genau wie die Bürokratie in unserer echten Welt. Gleichzeitig sorgt sie in der virtuellen Version aber auch für Lacher und bleibt in Erinnerung.

Auf Reddit hat der User shinnith seinen Eindruck kurz und prägnant zusammengefasst. Er schreibt: „Diese DMV-Quest lässt mich wirklich den Verstand verlieren.“

Auch einige der Kommentare unter dem Post gehen in dieselbe Richtung. Allerdings sind sie nicht nur negativ. Viele Spieler erkennen das gute Spieldesign, das der Quest zugrunde liegt:

„Wenn du Glück hast, machst du das gleichzeitig mit zwei anderen Spielern und musst dich auch noch anstellen“, schreibt der User kn0ck0utm0se.

„Wenn man Quests an der Fähigkeit misst, eine emotionale Reaktion hervorzurufen, ist dies eine der besten Quests im Spiel“, findet GorkyParkSculpture.

„Ich liebte diese Quest dafür, wie dumm sie war“, meint Pinambo.

„Sie funktioniert so, wie sie soll“, schreibt miletharil.

„Ich habe mich vor Jahren in diesem Forum über diese Quest aufgeregt. Ich bin froh, dass die Tradition weiterlebt“, sagt Feeling_Glovely.

Und wie sie lebt. Tatsächlich gibt es immer wieder neue Spieler, die mit der ungewöhnlichen Quest konfrontiert werden. Manche von ihnen können darüber lachen und den für die Fallout-Reihe typischen Humor erkennen.

Andere ärgern sich hingegen und wünschen sich lieber ein Ödland ohne die bürokratischen Hürden unserer echten Welt. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus würde Einsteigern aktuell Fallout 76 empfehlen.