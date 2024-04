So spielt ihr als Lucy aus der Amazon-Serie in Fallout 76

Seid ihr genauso begeistert von der neuen Fallout-Serie auf Amazon Prime wie Millionen andere? Dann liefert euch MeinMMO hier den perfekten Build, um als Lucy in Fallout 76 zu spielen. So könnt ihr das Ödland als Hauptdarstellerin erkunden!

Die neue Fallout-Serie ist ein absoluter Erfolg und wird von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gelobt. Einer der Gründe sind die grandiosen Schauspieler und die Rollen, die sie verkörpern.

Lucy MacLean etwa, gespielt von Ella Purnell, ist die Protagonistin in der Fallout-Serie auf Amazon Prime und … ziemlich naiv. Ohne zu viel spoilern zu wollen: Im Verlauf geht Lucy durch eine Entwicklung, die nur der harte Realitäts-Check des Ödlands in dieser Form schaffen kann.

Durch die Serie erleben die Fallout-Spiele einen neuen Hype, Fallout 76 hat sogar so viele Spieler auf Steam wie nie. Wenn ihr die Serie noch stärker erleben wollt, zeigen wir euch hier, wie ihr als Lucy spielt.

Eine kleine Warnung vorab: Wir gehen hier auf Details der Serie ein, die sich im Verlauf ergeben. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, solltet ihr das vielleicht erst nachholen.

Lucys Aussehen, Ausrüstung und Waffen

Was Lucys Aussehen betrifft, müsst ihr euch mit einer etwas abgespeckten Version zufriedengeben. Zwar liefert Fallout 76 viele Anpassungs-Optionen, Gesichter sind aber einfach nicht die Stärke des Spiels. Im Titelbild seht ihr unseren Vorschlag zum Aussehen.

Fast die gesamte Serie lang trägt Lucy ihren Vault-Overall, den berühmten Jumper. Entsprechend solltet ihr diesen stets als Unter-Bekleidung tragen. Später hat Lucy etwas an, was an die leichte Lederrüstung aus Fallout 76 erinnert. Mit dieser Kombination kommt ihr dem Look am nächsten.

An Waffen nutzt Lucy insbesondere zwei ikonische Schießeisen:

die 10mm-Pistole, die sie die ganze Zeit über trägt

die „Dart Gun“, die sie direkt zu Beginn der Serie nutzt

Die Pistole ist im Spiel recht leicht zu finden. Ihr startet das Spiel sogar mit einer im Inventar samt Munition. An Waffen-Mods braucht ihr hier nichts allzu ausgefallenes. Lucy hat kein Visier und keinen Lauf montiert und nutzt die nicht-automatische Version. Gute Aufsätze für ihren Build sind:

alles, was Schaden, Präzision und kritische Treffer bringt

alles, was die Zeit zum Anvisieren verringert

Die „Dart Gun“ könnt ihr in Fallout 76 durch den Syringer ersetzen. Das ist zwar ein Gewehr, nutzt aber, genau wie die Dart Gun, verschiedene Spritzen mit Chems. An diese Waffe kommt ihr leider nicht ganz so leicht, versucht euer Glück am besten bei Arktos Pharma.

Lucys S.P.E.C.I.A.L. und Skills

Das eigentlich interessante ist nun Lucys Build. Aus ihren offiziellen Stats aus Fallout Shelter (via Fallout Wiki) wissen wir bereits, welche Attribute sie grundlegend hat. In Fallout 76 geht das SPECIAL-System aber noch weiter.

Aufbauend auf ihren Grundlagen und mit Blick auf ihr Verhalten in der Serie kommen wir deswegen auf folgende Verteilung (hier mit Link zum Fallout Build Planner):

Stärke 4

Wahrnehmung 7

Ausdauer 6

Charisma 9 (14, mit legendären Skills)

Intelligenz 7

Beweglichkeit 9

Glück 14 (19, mit legendären Skills)

Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu Fallout 76:

So skillt ihr als Lucy

Passend zu ihrer Verhaltensweise und ihren Fähigkeiten in der Serie haben wir einige Skills für Lucy ausgesucht:

Stärke

Kampfkünstler 2/3

Waffengurt 2/2

Lucy ist zwar keine Nahkämpferin, sagt aber, dass sie das Kampf-Training absolviert hat. Entsprechend sollte sie Kampfkunst beherrschen. Waffengurt … ergibt schlicht Sinn, weil Magazine in Film und Fernsehen so gut wie niemals leer gehen.

Wahrnehmung

Gewehrschütze 3/3

Panzerkiller 3/3

Profi-Gewehrschütze 1/3

Ähnlich wie bei Kampfkunst: Lucy sagt, dass sie den Umgang mit Waffen beherrscht. Außerdem stärken die Skills ihre Fähigkeiten mit Pistolen und Gewehren, ergeben für den Build also Sinn.

Ausdauer

Abwehrkräfte 1/3

Aquagirl 1/1

Häuslich 2/2

Verjüngt 2/2

Als Vaultbewohnerin ist Lucy gewohnt, sich in häuslicher Umgebung zu erholen und wohlzufühlen. Die Skills sollen das widerspiegeln. Abwehrkräfte und Aquagirl zeigen sich in der Serie dadurch, dass sie in radioaktivem Wasser gebadet wird, ohne direkt zu mutieren und ohne Krankheiten durch die Staffel kommt.

Charisma

Ödlandlüsterer 3/3

Camping-Profi 2/2

Feldchirurg 1/1

Trupp-Manöver 2/2

Philantrop 3/3 (mit legendärem Charisma)

Unwiderstehlich 2/2 (mit legendärem Charisma)

Lucy versucht, Konflikte friedlich zu lösen. Ödlandflüsterer ist deswegen der logische Skill für sie. Außerdem ist sie ausgesprochen gut vorbereitet, wenn es um Verpflegung geht, auch wenn sie das Campen an sich erst lernen muss. Chems wirken außerordentlich schnell bei ihr – was das Stimpak in Folge 1 schon zeigt.

Später in der Serie setzt sie auf Stärke im Team und ist stets in Begleitung unterwegs, weswegen wir sie als Team-Spielerin mit entsprechenden Vorteilen einschätzen.

Intelligenz

Nerdwut 3/3

Waffenhandwerker 3/3

Wiederverwerter 1/1

Wie klug Lucys Vorgehensweise ist, sei dahingestellt – die Werte entsprechen aber ihren offiziellen Vorgaben. An Skills gibt es hier leider nur wenig, was wirklich Sinn ergibt – außer Nerdwut. Lucy ist außerordentlich widerstandsfähig, was sich durch diesen Skill verdeutlichen soll.

Beweglichkeit

Revolverheld 3/3

Profi-Revolverheld 3/3

Meister-Revolverheld 3/3

Ziemlich „straight forward“: Lucys Hauptwaffen sind Pistolen, mit denen sie offensichtlich immer mehr Übung bekommt. Wenn ihr ins Rollenspiel eintauchen wollt, skillt ihr den gesamten Beweglichkeits-Baum zuletzt. Das macht das Spiel zwar schwerer, kommt Lucys Reise aber am nächsten.

Glück 14

Mysteriöser Retter 3/3

Glücklicher Zufall 3/3

Mit Salz ein Gedicht 3/3

Flinke Finger 3/3

Blutiger Tod 3/3 (mit legendärem Glück)

Glück ist auf jeden Fall Lucys definierende Eigenschaft. Mit so wenig Erfahrung durchs Ödland zu ziehen und trotzdem zu überleben, ist ein Wunder. Und meist ist ein Retter zur Stelle, wenn auch nicht immer im Guten. Das zeigt sich mit den entsprechenden Skills.

Flinke Finger und Blutiger Tod sind Skills, die später sinnvoll sind, wenn Lucy mehr Ahnung von Schusswaffen hat. Wobei gerade die Möglichkeit, automatisch nachzuladen, wieder sehr Hollywood ist – also auch generell zu Filmen passt.

Lucys legendäre Skills

Legendäres Charisma 4/4

Legendäres Glück 4/4

Legendäre Skills bekommt ihr nach Stufe 50 und sie verbessern den Charakter weiter. Für Lucy gibt es nur zwei sinnvolle Optionen: legendäres Glück und legendäres Charisma. Beides strahlt sie in der Serie aus (und andere Skills sind hier auch nicht sonderlich sinnvoll).