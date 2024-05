Kristen Stewart dreht 12 Jahre nach Twilight einen neuen Vampir-Film, spielt mit einem Star aus Dune zusammen

Kristen Stewart wird zusammen mit Oscar Isaac die Hauptrolle im Vampir-Thriller Flesh of the Gods übernehmen. MeinMMO verrät, was euch erwartet.

Seit über 10 Jahren fasziniert die Liebesgeschichte zwischen Bella Swan und Edward Cullen in der Twilight-Saga Fans weltweit. Ihre Film-Beziehung zählt zu den berühmtesten in der Popkultur. Kürzlich hat Kristen Stewart verraten, dass sie eigentlich gar kein großer Fan von Edward Cullen ist.

Nach Twilight wagt sich Kristen Stewart erneut in das Vampir-Genre – diesmal an der Seite von Oscar Isaac, bekannt aus Star Wars und Dune . Die beiden werden die Hauptrollen in dem Vampir-Thriller Flesh of the Gods spielen, der von Panos Cosmatos inszeniert wird. Er ist bekannt für seinen surrealen und brutalen Horrorfilm Mandy aus dem Jahr 2018, in dem Nicholas Cage die Hauptrolle spielt.

Vampir-Thriller mit Kristen Stewart und Oscar Isaac

Worum geht es in dem Film? In Flesh of the Gods verkörpern Stewart und Isaac ein wohlhabendes Ehepaar, das sich im Los Angeles der 80er Jahre ins Nachtleben stürzt. Doch ihre Abenteuer nehmen eine düstere Wendung, als sie auf eine geheimnisvolle Frau namens Nameless treffen. Diese Frau führt sie in eine surreale Welt voller Glamour, Exzess, Hedonismus und Gefahr.

„Wie Los Angeles selbst, bewegt sich auch Flesh of the Gods im Grenzbereich zwischen Fantasie und Albtraum“, so beschreibt Cosmatos den Film (via The Hollywood Reporter). Er sagt, dass der Film sowohl mitreißend als auch hypnotisierend werde und die Zuschauer auf eine Hot-Rod-Spritztour in das glitzernde Herz der Hölle mitnehme.

Fans von Kristen Stewart sind gespannt

Fans von Kristen Stewart sind begeistert darüber, dass der Twilight-Star in einem weiteren Vampirfilm die Hauptrolle übernehmen wird. Auf X äußern sich zahlreiche Fans.

Wir haben euch ein paar Kommentare zusammengefasst:

effoff1988 schreibt: Ich glaube nicht, dass die Leute wissen, wie episch das Drehbuch und der Pitch des Regisseurs sein mussten, damit Kristen Stewart einen weiteren Vampirfilm überhaupt in Erwägung zog, geschweige denn unterschrieb .

. ULTRAGLOSS (auf X) schreibt: Ich hätte nie gedacht, dass ich Kstew noch einmal in einem Vampirfilm sehen würde, ich liebe das Leben .

. Gabriiel_Correa (auf X): Als großer Fan von Kristen Stewart und Oscar Isaac bin ich überglücklich, von ihrem neuen Projekt Flesh of the Gods zu hören. Das wird definitiv ein Muss für mich sein.

Wann geht es los? Die Produzenten hoffen, später in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen zu können. McKay (der Produzent) sagte dazu: Wir denken, es ist extrem kommerziell und extrem kunstvoll. Unser Ziel ist es, einen Film zu machen, der die Popkultur, die Mode, die Musik und den Film durchdringt (via The Hollywood Reporter).

Das Drehbuch von Flesh of the Gods stammt von Andrew Kevin Walker, der auch das Drehbuch für den düsteren und psychologisch-tiefgründigen Thriller-Klassiker Se7en geschrieben hat. Sein Stil ist oft von dunklen und abgründigen Themen geprägt, was ihm eine große Anerkennung in der Filmindustrie eingebracht hat.

