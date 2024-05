Spieler lieben eine Werbe-Aktion in Final Fantasy 14 viel zu sehr – belagern das digitale Haus eines Mitarbeiters

Reaktionen aus der Community: Der X -Account von Mountain Dew Gaming teilt auch regelmäßig Tweets von Spielern, die vor dem Haus von Big Sippin kampieren. So teilt der Nutzer serenedipitii auf X ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Community vor dem Haus ihres neuen Lieblingsspielers tanzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum belagern Spieler das digitale Haus? Die Spieler scheinen vor allem von der Aktion den eingeschleusten Charakter Big Sippin zu lieben. Doch nicht nur der Charakter selbst begeistert die Spieler, sondern auch die Tatsache, dass Big Sippin Preise an die Spieler verteilt. So melden sich einige Spieler im Spiel mit den Worten Wie lange muss ich auf den warten, den sie Big Sippin nennen?

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Zum einen erhält man beim Kauf eines Mountain Dews Codes, die man im Spiel gegen Rüstungen eintauschen kann. Doch was die Spieler vor allem begeistert hat, ist der Charakter Big Sippin, der von dem Getränkehersteller in das Spiel eingeführt wurde. Hintergrund für die Werbekampagne ist die anstehende Dawntrail-Erweiterung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to