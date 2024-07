Die Community von Final Fantasy XIV feiert, dass ein bis heute vergessenes Feature noch gepflegt wird: „Der Entwickler ist mein MVP“

Das MMORPG Final Fantasy XIV hat über die Jahre mit vielen verschiedenen Inhalten experimentiert. Viele dieser Features sind heute fast vergessen und liegen brach. Doch ein Inhalt bekommt trotz wenig Spieleraufmerksamkeit noch immer regelmäßige Updates.

Um was für ein Feature geht es? Die Community freut sich über den durchgehenden Support für Kampf der Trabanten . Es ist ein Minispiel, dass im Gold Saucer gespielt werden kann. Dabei handelt es sich um ein MOBA wie League of Legends – nur eben in Final Fantasy XIV.

Statt mit Champions wird mit den im MMORPG sammelbaren Begleitern gekämpft. Jeder der sogenannten Minions hat eigene Fähigkeiten und Stats. Es gibt wie in Pokémon ein vereinfachtes Kräfteverhältnis. Die Spieler geben ihren Kämpfern Kommandos und koordinieren sie.

Es gewinnt, wer als Erstes die Arkana-Steine des Gegners zerstört. Alternativ kann auch ein Spieler seine Niederlage erklären.

Das vergessene Feature von 2016 begeistert Spieler auch heute

Was sagt die Community? Kampf der Trabanten ist mittlerweile eines der Features, die scheinbar kaum noch genutzt werden. Besucht man den Bereich im Gold Saucer, der das Spiel beherbergt, stehen meistens nur NPCs herum.

Auf reddit meldete sich nun User Flares117 zu Wort: Nach seiner Aussage wird Kampf der Trabanten auch bis heute noch regelmäßig mit Updates versorgt. Der Poster schreibt, er habe den Minion des neuen Raid bekommen und hat ihn direkt ausprobiert. Siehe da – auch der neueste Begleiter ist für das Minispiel aufbereitet worden.

Flares117 meint, es müsste ca. drei aktive Spieler weltweit geben und Square Enix halte das Game aktueller als zum Beispiel das Diadem oder das Einsatzkommando. Er würde dem einen Entwickler, der noch dran sitzt, gerne beim Arbeiten zusehen.

In den Kommentaren freuen sich die anderen Nutzer mit. First_Cardiologist13 meint: Als einer der besagten letzten drei Spieler ist der Entwickler mein MVP . Suspectwaffle möchte hingegen wissen, ob die Begleiter gebalanced sind.

Alles in allem scheint das Minispiel aber mehr Entwicklerliebe zu bekommen, als so mancher größerer Inhalt.

Was für andere vergessen Features gibt es? In seinem Post schreibt Flares117 noch vom Diadem und den Einsatzkommandos.

Das Diadem wurde ursprünglich ebenfalls mit der Erweiterung Heavensward veröffentlicht. Ursprünglich war es ein Inhalt, den man mit dem Luftschiff der eigenen Gilde besuchen konnte. Mittlerweile gehört das Diadem zur Restauration Ishgards und ist nur für Sammler-Klassen betretbar. Die letzten großen Updates gab es hier während Shadowbringers.

Die Einsatzkommandos sind ebenfalls ein Feature, dass es während Heavensward ins Spiel geschafft hat: Es war der erste Versuch, mit NPCs Dungeons zu laufen. Die NPCs kommen aber nicht über Level 60 hinaus. Damit sind sie für Dungeons ab Stormblood unbrauchbar.

Auf reddit geben einige Nutzer an, dass sie noch regelmäßig mit ihren NPCs auf Tour gehen. Die Belohnungen seien dafür einfach zu gut. Unter anderem gibt es hier Buffs, die ähnlich wie Gilden-Buffs wirken, nur mächtiger sind. Zudem können die NPCs Scripts sammeln, die Endgame-Währung.

Gibt es für euch einen Content in Final Fantasy XIV, den ihr gerne spielt, der aber schon lange keine großen Updates mehr bekommen hat? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

