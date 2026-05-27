Jetzt nur 99 Euro: MSI Gaming-Monitor mit 180 Hz und 0,5 ms Reaktionszeit zum Tiefstpreis im Angebot

Für kurze Zeit bekommt ihr einen gut bewerteten und sehr günstigen Gaming-Monitor von MSI zum Tiefstpreis im Amazon-Angebot.

MSI Gaming-Monitor für nur 99€

Jetzt zum Angebot

Den MSI MAG 27C6F gibt es bei Amazon gerade um satte 44 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung und damit schon für unter 100 Euro. Günstiger gab es das bisher noch nicht. Das Angebot gilt allerdings nur noch bis zum 31. Mai oder solange der Aktionsvorrat reicht.

Für den günstigen Preis bekommt ihr 27 Zoll Bildschirmdiagonale (68,6 cm) mit einer Auflösung von 1.920 × 1.080 Bildpunkten (Full HD). Das schnellen Rapid-VA-Panel bietet eine niedrige Reaktionszeit von nur 0,5 Millisekunden (Grau zu Grau) und obendrein flüssige 180 Hertz Bildwiederholfrequenz

Mit typischerweise 250 cd/​m² Leuchtkraft sollte der Monitor nicht unbedingt in prallem Gegenlicht stehen, aber dafür gibt es 8 Bit Farbtiefe plus FRC mit immerhin 93 Prozent sRGB-Farbraum-Abdeckung. Überdies ist zweckmäßiger HDR-Ready-Support für mehr Details in dunkleren Bereichen mit dynamischem Kontrast mit an Bord.

Der auch auch konsolentaugliche und neigbare Bildschirm bietet außerdem ein gebogenes Curved-Display (1500R) für mehr Immersion in Spielen sowie auch Adaptive Sync zur Bildsynchronisation gegen Tearing und synchronisationsbedingte Ruckler bei unterstützten Grafikkarten. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

Günstiger Gaming-Monitor MSI MAG 27C6F für nur 99 Euro statt 177,99 Euro UVP im Amazon-Angebot

In den Amazon-Rezensionen kommt der Monitor fast durchweg gut an, vor allem hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis, Performance und Bildqualität. Auch die Webseite Testberichte.de hat sich den günstigen Gaming-Monitor näher angesehen und mit der Note 1,4 als sehr gut bewertet.

Budget-Gaming-Monitor. Gaming-taugliches Panel im Curved-Design zum fairen Preis. Konkurrenz punktet mit mehr Helligkeit und Sync-Funktionen. Trotzdem solide für Wahl für Einsteiger.



Testberichte.de

Pro spieletaugliches 180-Hz-Panel

kontrastreiche Darstellung

geringer Energieverbrauch Contra geringe Bildschärfe

niedrige Leuchtkraft

nicht höhenverstellbar

Weitere Angebote: Powerbank, OLED-TV, Gaming-Laptop und -Maus

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine große Powerbank mit 20.000 mAh und 62 Prozent Rabatt sowie sowie ein exzellenter OLED-TV mit 65 Zoll. Außerdem bekommt ihr einen gut bewerteten Gaming-Laptop von Asus mit Geforce RTX 5070 günstig wie nie und die derzeit wahrscheinlich beste Gaming-Maus überhaupt zum Tiefstpreis.

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