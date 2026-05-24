Gaming-Laptop mit RTX 5070 günstig wie nie: Gutes Asus-Notebook für Spieler erreicht neues Preistief

Entgegen dem Trend teurer Hardware-Preise gibt es einen gut bewerteten Gaming-Laptop von Asus gerade besonders günstig im Angebot.

Der aktuell günstigste Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5070

Jetzt zum Angebot

Das ASUS TUF Gaming A16 aus dem letzten Jahr könnt ihr euch gerade für nur 1.239 Euro im Angebot bei Galaxus schnappen. So günstig gab es das Modell in der Ausstattungsvariante FA608UP-R7165W bisher noch nicht.

Noch vor Kurzem wurden hierfür 200 Euro mehr aufgerufen und im Zuge der aktuellen Preissenkung handelt es sich derzeit auch um den günstigsten Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5070 überhaupt laut Vergleichsseiten.

Neben der für aktuelle Spiele in der gebotenen WUXGA-Auflösung (1.920 × 1.200 Pixel) ausreichend schnellen Grafikeinheit mit 115 Watt maximaler GPU-Power gibt es dazu auch einen guten AMD-Achtkernprozessor.

Der Ryzen 7 260 arbeitet mit bis zu 5,1 GHz und kann 16 Threads abarbeiten, wobei ihm 16 GByte DDR5-5600-Arbeitsspeicher und eine schnelle PCIe-4.0-SSD mit 512 GByte Festspeicher zur Seite stehen.

Der entspiegelte 16-Zoll-Bildschirm mit einem IPS-Panel im 16:10-Format ist mit 165 Hertz und Nvidias G-Sync ebenfalls sehr performant und verspricht zudem eine ordentliche Farbraumabdeckung mit 100 Prozent sRGB.

Weitere Features umfassen Windows 11, zwei Dolby-Atmos-Lautsprecher, eine RGB-beleuchtete Tastatur und diverse Anschlussmöglichkeiten. Alle Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Galaxus.

Gaming-Laptop mit GeForce RTX 5070: ASUS TUF Gaming A16 (FA608UP-R7165W) für 1.239 Euro im Angebot bei Galaxus

Im Shop kommt das Modell in vier Kundenbewertungen mit 5 von 5 Sternen durchweg gut an und die Fachseite Notebookcheck hatte eine ähnliche Ausstattungsvariante mit doppelter Speicherausstattung im Test und dabei eine gute Testwertung von 84 Prozent vergeben, mit folgenden Vor- und Nachteilen:

Alles in allem ist das neue TUF Gaming A16 ein gutes Gaming-Notebook […] Pro stabiles Gehäuse

gute Wartungsmöglichkeiten (jetzt mit aufrüstbarem RAM)

komfortable Eingabegeräte

schnelle RTX 5070 Laptop-GPU

verbessertes WQHD-Panel mit 165 Hz und akkuraten Farben

lange Akkulaufzeit Contra sehr laut im Turbo-Modus

weder USB 4.0 noch Wi-Fi 7

alter Zen-4-Prozessor Notebookcheck.net

Weitere Angebote: Gaming-Maus, Smartwatch, OLED-TV und Smartphone

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr teils ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel die derzeit wahrscheinlich beste Gaming-Maus überhaupt zum neuen Tiefstpreis sowie eine der besten Smartwatches in Form der Google Pixel Watch 4. Außerdem bekommt ihr einen 4K-Premium-TV mit 77-Zoll-OLED von Samsung und ein gutes Motorola-Smartphone gerade günstiger.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.