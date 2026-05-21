Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Smartphone, wollt aber nicht die absurden Mondpreise für Samsung oder Apple zahlen? Dann schaut mal her: Das Motorola Edge 70 bietet mächtige Specs, wie 512 GB Speicher und Militärstandard und kostet bei Amazon gerade nur die Hälfte.

Motorola Edge 70 zum halben Preis auf Amazon sichern!

Zum Deal

Wer von uns hatte früher in den 90ern nicht dieses eine, verdammt coole Klapphandy von Motorola in der Tasche? Die Marke mit dem ikonischen „M“ war absoluter Kult. Doch dann kam das erste iPhone und danach wurde es im hart umkämpften Smartphone-Markt etwas ruhiger um den einstigen Titanen.

Doch jetzt greift Motorola wieder in die Vollen! Das Motorola Edge 70 ist hierzu ein echtes Statement und richtet sich an alle, die pure Leistung, die berühmte, unverwüstliche Verarbeitung und ein mächtiges Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Gerade der letzte Punkt muss nochmal betont werden: Aktuell haut Amazon diesen Smartphone-Geheimtipp mit einem Rabatt von absurden 50 % raus. Wer da noch zum sündteuren Platzhirsch greift, ist selbst schuld!

Hardware-Power: Speicherplatz und Performance ohne Ende

Als Gamer und/oder Tech-Enthusiast macht man bei der Hardware keine Kompromisse und das gilt auch für dieses Handy. Unter dem massiven Gehäuse (Dazu später mehr) des Edge 70 glüht der extrem effiziente Snapdragon 7 Gen 4, der eure Alltags-Apps, aber auch aktuelle Mobile-Games optimal wuppt.

Hier passt einfach alles: Das Motorola Edge 70

Dazu bekommt ihr obendrein noch 512 GB internen Speicher. Hier passen also all eure Spiele, Videos und die hochauflösenden Bilder der starken Drei-Linsen-Kamera (jeweils 50 MP!) problemlos drauf.

Damit euch bei langen Gaming-Sessions oder beim Serien-Marathon nicht der Saft ausgeht, hat Motorola einen 4800 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku verbaut. Das bedeutet: mehr Kapazität bei gleichzeitig schlankerem und leichterem Design.

Gebaut wie ein Panzer, gestaltet für den Laufsteg

Was verbinden wir alle mit Handys der 90er? Richtig: Sie sind quasi unzerstörbar! Und diese Prämisse hält das Motorola Edge 70! Vergesst also die üblichen schicken, aber fragilen Handymodelle der Konkurrenz. Dieses Gerät ist bereit für den Härtetest:

Militärstandard & IP69-Zertifizierung: Ein Sturz vom Schreibtisch? Egal. Ein versehentliches Bad im Waschbecken oder sogar starkes Strahlwasser (Hochdruck)? Sowas von egal! Das Edge 70 ist extrem widerstandsfähig und nach militärischen Standards zertifiziert. Man muss sich schon anstrengen, um es kaputtzumachen.

Ein Sturz vom Schreibtisch? Egal. Ein versehentliches Bad im Waschbecken oder sogar starkes Strahlwasser (Hochdruck)? Sowas von egal! Das Edge 70 ist extrem widerstandsfähig und nach militärischen Standards zertifiziert. Man muss sich schon anstrengen, um es kaputtzumachen. Flugzeugaluminium & Gorilla Glass 7i: Der Rahmen besteht aus hochwertigem, robusten Flugzeugaluminium. Das Display wird derweil durch kratzfestes Gorilla Glass der neuesten Generation geschützt.

Der Rahmen besteht aus hochwertigem, robusten Flugzeugaluminium. Das Display wird derweil durch kratzfestes Gorilla Glass der neuesten Generation geschützt. Schick und elegant: Trotz der enormen Robustheit ist das Edge 70 kein hässlicher Klotz, sondern sieht einfach auch verdammt gut aus. Die matten Farben und das elegant-schlichte Design machen es zu einem echten Hingucker.

Ein unverwüstliches Gerät muss nicht hässlich sein. Ganz im Gegenteil!

Darum solltet ihr euch diesen Deal nicht entgehen lassen

Es gibt freilich jeden Tag unzählige Smartphone-Deals, aber selten bekommt man so viel High-End-Ausstattung für so wenig Geld. Das Motorola Edge 70 zeigt, dass man für Premium-Features, ein unverwüstliches Gehäuse und massig Speicher nicht zwingend über 1.000 Euro auf den Tisch legen muss.

Wenn ihr ein verlässliches, schnelles und optisch ansprechendes Handy sucht, seid ihr hier absolut richtig. Bei einem Preisnachlass von 50 % werden die Bestände auf Amazon erfahrungsgemäß schnell schmelzen, schnelles Zugreifen lohnt sich also!

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