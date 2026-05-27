MediaMarkt haut riesige 20.000-mAh-Powerbank mit 62 % Rabatt raus

Die Festival-Saison rückt näher, die gamescom wirft ihre Schatten voraus, die WM mit Public Viewing steht bevor und auch beim nächsten Camping-Trip gilt: Ohne extra Stromvorrat geht heute gar nichts mehr. Wer keine Lust hat, für eine ordentliche Powerbank ein halbes Vermögen auszugeben, bekommt jetzt bei MediaMarkt genau das Richtige.

Holt euch hier diese mächtige Powerbank!

Zum Deal

Dort wird aktuell ein riesiger 20.000-mAh-Akku für unglaubliche 13 Euro verramscht. Ein wirklich guter Preis für so viel Kapazität.

Noch mehr starke Deals

Bevor wir uns dieses Angebot im Detail ansehen, gibt’s hier weitere starke Deals:

20.000 mAh für 13 Euro: Diese Features machen den Deal zum No-Brainer

Massive Ausdauer für eure Gaming-Sessions unterwegs: Mit 20.000 mAh bekommt ihr einen echten Energie-Giganten. Zur Einordnung: Diese Kapazität reicht problemlos aus, um ein aktuelles Smartphone vier- bis fünfmal komplett aufzuladen.

Auch wenn ihr auf langen Zugfahrten mit der Nintendo Switch unterwegs seid, rettet euch dieser Akku vor der Langweile. Für nur 13 Euro (weniger als 2 Döner!) bekommt ihr hier die Maximal-Ausbeute an reiner Energie. Das macht das Teil zum perfekten Begleiter für die nächste Gamescom, den Urlaub oder das Wochenende auf dem Festival-Zeltplatz.

Bis zu drei Geräte könnt ihr hier gleichzeitig laden.

Dreifache Ladung – bis zu drei Geräte gleichzeitig: Nichts ist nerviger, als sich unterwegs entscheiden zu müssen, ob zuerst das Smartphone oder das Wireless-Headset an den Strom darf. Die RealPower PB-20000 SE löst dieses Problem so simpel wie auch elegant: Sie verfügt nämlich über zwei klassische USB-A-Anschlüsse und einen USB-C-Port obendrein. Dadurch könnt ihr bis zu drei Geräte parallel mit frischer Energie versorgen. Den aktuellen Ladestand der Powerbank lest ihr dabei ganz entspannt über die integrierte LED-Anzeige am Black-Carbon-Gehäuse ab. So seht ihr immer gut, wie viel Energie die Powerbank selbst noch ungefähr hat und wann ihr laden müsst.

Ein massiver Energie-Block – Größe und Gewicht im Check: Eines vorweg: Für die enge Hosentasche ist die RealPower PB-20000 SE definitiv nicht gemacht. Sie bringt 408 Gramm auf die Waage. Um das für euch greifbar zu machen: Das ist etwas weniger als das Gewicht einer Nintendo Switch 2 inklusive Joy-Cons.

Von den Maßen her (knapp 14 x 7 x 2,8 cm) entspricht sie in der Länge und Breite ungefähr eurem aktuellen Smartphone – sie ist dabei nur etwa drei- bis viermal so dick. Ein absolutes Fliegengewicht ist sie also nicht, aber das ist bei dieser enormen Akku-Kapazität leider reine Physik und ohne Zauberei nicht zu lösen. In eurem Rucksack, der Laptoptasche oder dem Jutebeutel auf der Gamescom nimmt der Energie-Block aber trotzdem kaum euren wertvollen Inventarplatz weg.

Der Haken – Gemütliches Laden statt High-Speed: Freilich kommt all diese Macht mit einem Preis. Denn wo extrem viel Kapazität auf einen derart winzigen Preis trifft, wurde logischerweise irgendwo gespart. Dieser Powerbank fehlen daher teure Schnellladeprotokolle. Mit einer Ladeleistung von 12 Watt (5V / 2,4A) dauert es also etwas länger, bis eure Geräte wieder auf 100 Prozent sind.

Auch die Powerbank selbst braucht etwa 10 Stunden an der Steckdose, um sich komplett wieder vollzusaugen. Aber mal ehrlich: Wenn ihr eure Geräte ohnehin über Nacht ladet oder das Handy einfach gemütlich angesteckt im Rucksack lasst, während ihr über die Messe schlendert, fällt das null ins Gewicht. Für 13 Euro überwiegen hier dennoch klar die Vorteile und solange Fast-Charge nicht ganz oben auf eurer Prio-Liste steht, macht ihr hier nix verkehrt!

Schlagt also zu, solange es diesen krassen Deal bei MediaMarkt noch gibt!

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