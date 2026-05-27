Forza Horizon 6: Autozam AZ-1 Setup – So holt ihr das Meiste raus

Der Autozam AZ-1 ist wohl eines der unscheinbarsten Autos in Forza Horizon 6. Klein, kein gutes Ranking und die Werte sind mittelmäßig. Zudem ist der Preis für das Fahrzeug ein Witz. Dennoch solltet ihr es euch zulegen, denn in ihm steckt großes Potenzial.

Warum solltet ihr den Autozam AZ-1 kaufen? Das Fahrzeug ist ein verstecktes Goldstück. Vom Aussehen kann es nicht überzeugen, doch mit den richtigen Tunings wird aus ihm eine flitzende Rakete, die eure Gegner mühelos hinter sich lassen kann. Wenn ihr ein starkes Drag-Auto sucht, ohne auf seltene oder teure Forza Editionen zu hoffen, ist der Autozam AZ-1 genau das, was ihr benötigt.

Wie bekomme ich das Autozam AZ-1? Ihr könnt das Fahrzeug direkt bei der Autoshow für 38.000 CR erwerben. Wenn ihr sogar die Immobilie „Soko 78“ besitzt, reduziert sich der Preis auf 36.100 CR – also ein echtes Schnäppchen. Nun besitzt ihr das Auto, doch, wie solltet ihr es am besten tunen? Wir zeigen es euch!

Video starten Forza Horizon 6 zeigt sein vielseitiges Setting im Launch-Trailer Autoplay

Das beste Setup vom Autozam AZ-1

Welche Tunings solltet ihr für den Autozam AZ-1 nehmen? Damit der Autozam AZ-1 auch in euren Rennen glänzen kann, müsst ihr das richtige Tuning auswählen. Mit folgendem Code transformiert ihr eure Karre in einen schnellen Flitzer: 482 745 611.

In diesem stecken folgende Modifikationen drin:

Antriebstausch: Serien-Antrieb

Motortausch: 2.0L R3-T

Motor (Upgrade): Renn-Turbo mit Anti-Lag

Bremsen: Rennbremsen

Federn und Dämpfer: Rally-Federn und -dämpfer

Frontstabilisatoren: Renn-Frontstabilisatoren

Heckstabilisatoren: Renn-Heckstabilisatoren

Gewichtsreduzierung: Renn-Gewichtsreduzierung

Fahrwerksverstärkung/Überrollkäfig: Serien-Fahrwerksverstärkung/Überrollkäfig

Kupplung: Rennkupplung

Getriebe: Renngetriebe

Antriebswelle: Renn-Antriebswelle

Differenzial: Drift-Differenzial

Karosseriebausatz: Forza Horizon 6 – Widebody-Bausatz

Reifen: Drag-Reifen

Hinterreifenbreite: 205 mm

Außerdem wurde bei diesem Tuning bereits ein passendes Set-up eingestellt, sodass bei Drag-Rennen das volle Potenzial aus den verbauten Tuningteilen rausgeholt wird.

Wenn ihr diese Upgrades ausgerüstet habt, kann euch in Drag-Rennen kaum etwas aufhalten. Ihr beschleunigt sehr schnell, verliert beim Schalten keine Geschwindigkeit und könnt so eure Gegner in den meisten Fällen hinter euch lassen.

Das waren alle wichtigen Infos die ihr für ein starkes Setup für den Autozam AZ-1 wissen solltet. Abseits davon gibt es auch weitere Autos, die sich perfekt für Drag-Rennen lohnen. Welche es gibt und woher ihr diese bekommt, zeigen wir euch hier: Forza Horizon 6: Die besten Drag-Autos, um Rekorde in Japan zu jagen