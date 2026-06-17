Ihr seid in Diablo 4 vermutlich weiter weg von Paragon 300, als ihr denkt – Spieler listet alle benötigten XP auf

Wer Paragon-Stufe 270 in Diablo 4 erreicht hat, ist noch nicht einmal bei der Hälfte des Weges zu Stufe 300 angekommen. Das zeigt ein Spieler jetzt mit einer detaillierten Übersicht.

Wie lange dauert es bis Paragon 300? Das hängt ganz davon ab, wie viel ihr spielt, und vor allem, ob ihr alleine oder in einer Gruppe unterwegs seid. In Diablo 4 gibt es einen XP-Bonus, wenn man in einer Party zockt, obwohl die Entwickler bereits in einem Interview verrieten, dass die meisten Spieler solo spielen. Abgesehen davon gibt es bestimmte Inhalte, mit denen ihr besonders flott levelt, wie etwa die Höllenfluten mit ihren Wurm-Spawns und hohen Bedrohungsstufen.

In einem Reddit-Post hat ein Nutzer nun ein Google Sheet veröffentlicht, in dem er alle Paragon-Stufen inklusive der dafür erforderlichen XP auflistet. Das Ergebnis: Für das Erreichen von Paragon-Stufe 300 müsst ihr insgesamt über 58 Milliarden – konkret 58.237.517.372 – XP sammeln.

In den Kommentaren zeigen sich die Spieler überrascht darüber, dass Paragon-Stufe 279 gerade mal die Hälfte des Weges markiert, obwohl nur noch wenige Level bis zur 300 fehlen. Bis zu diesem Punkt habt ihr nämlich „erst“ knapp über 28 Milliarden XP auf dem Konto.

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Lohnt sich der Grind? Ob sich der lange Weg wirklich auszahlt, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden. Als Belohnung winken ein Titel sowie laut einem Spieler eine Reittier-Trophäe und ein Mount. Er selbst hat über 180 Stunden in Season 7 investiert, um Paragon-Stufe 300 zu erreichen. Einen anderen Spielertitel erhaltet ihr übrigens auch schon deutlich früher, nämlich ab Stufe 200.

Immerhin geht das Leveln heute generell schneller als noch zum Release. Vier Monate nach dem Start erklärte Blizzard damals, man brauche um die 180 Stunden, um überhaupt das damalige Max-Level von 100 zu erreichen, auch wenn Spieler das in unter 19 Stunden schafften. Heute levelt es sich deutlich entspannter: Stufe 70 erreicht man mittlerweile in ungefähr 8 bis 15 Stunden.

Wie extrem der Grind im Spiel sein kann, zeigt auch das Beispiel eines anderen Spielers, der sich das Ziel gesetzt hat, Diablo 4 komplett durchzuzocken und alle Erfolge freizuschalten. Im April 2025 berichtete er davon: Er investierte rund 4.300 Stunden und meinte: „Ist nicht so schlecht, wie alle sagen.“

Habt ihr schon mal Paragon-Stufe 300 erreicht, oder ist euch das einfach zu viel Grind? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!