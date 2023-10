Blizzard sagte, ihr braucht 180 Stunden für Level 100 in Diablo 4: Wie lange dauert es wirklich?

In Diablo 4 möchten alle Spieler in einer neuen Season so schnell es geht das maximale Level erreichen. Auch in Season 2 war der Ansturm auf Stufe 100 groß, doch Fans haben nicht die notwendigen 180 Stunden gebraucht – es waren viel weniger.

Wie lange braucht man offiziell, um Stufe 100 zu erreichen? Schon zu Release von Diablo 4 haben Fans sich die Frage gestellt, wie lange man braucht, um Stufe 100, das maximale Level des Hack&Slays zu erreichen.

Blizzard hatte eine klare Antwort und sprach von über 180 Stunden – also mehr als 7 Tage, an denen ihr zocken müsstet, um euren Helden auf das maximale Level zu pushen. Das ist eine lange Zeit vor allem für die Art von Spielern, die nicht jeden Tag zocken können. Am Dienstag ist Season 2 gestartet und mit ihr ein neuer Ladder-Run in denen es gilt, so schnell wie möglich das maximale Level zu erreichen.

Falls ihr euch auf einen langen Marathon eingestellt hattet, müssen wir euch enttäuschen, der Ladder glich einem Sprint.

Ihr habt den Trailer zu Season 2 verpasst? Dann haben wir für euch das passende Video:

Spieler brauchen weniger als 19 Stunden

Wie lange braucht man wirklich für das maximale Level? Laut der Gaming-Seite mmorpg.org.pl erreichten die ersten Spieler das maximale Level schon nach 19 Stunden. Über der Tracking-Seite d4armory.io sind es schon 153 Spieler im normalen Modus und 33 Spieler in Hardcore (Stand 20. Oktober 10:27 Uhr), die mit Helden auf maximaler Stufe in Season 2 herumlaufen.

Das ist im Vergleich zum Release drastisch gesunken, denn einer der ersten Spieler der das erreichte war Rob2628 und er hat seinen Helden in etwa 54 Stunden hochziehen können. Nachdem Spieler die Mechaniken hinter der XP-Gewinnung studiert hatten, war es nur eine Frage der Zeit, bis Spieler den Rekord weiter drücken konnten.

Welche Builds sind an der Spitze? Unter den 10 besten in Softcore von Diablo 4 Season 2 sind vor allem die Klassen des Totenbeschwörers, Jägers, Barbaren und Zauberers zu sehen. Alle Nekromanten bemächtigen sich der Knochenspeere, die Jäger kommen mit Schraubklingen und Barbaren mit Aufwühlen in den Kampf. Zauberer spalten sich in Feuerwand- und Frostnova-Builds und platzieren sich so in den Ladder.

In Hardcore ist eine größere Build-Vielfalt zu sehen. Die Totenbeschwörer gingen mit einem Blutwogen- und Knochenspeer-Build in den Kampf. Jäger spazierten erneut mit Schraubklingen durch Sanktuario, doch die einen verwendeten Fallen als Zusätze, während der Rest auf Infusionen setzte. Zwei Zauberer verwendeten Blitzspeere und der letzte von ihnen einen Feuerwand-Build.

Zu guter Letzt platzierte sich erneut der Barbar mit einem Aufwühlen-Build unter den Besten. Es ist interessant zu sehen, dass kein Druide es in den Top-10 der schnellsten Spieler geschafft hat, obwohl dieser starke defensive Skills besitzt – perfekt, um in Hardcore überleben zu können.

Habt ihr schon Stufe 100 erreicht oder farmt ihr noch fleißig eure XP? Lasst uns gerne wissen, wie weit ihr seid!

Ihr sucht nach Wegen, euch schnell zu leveln? Dann haben wir den passenden Guide für euch: Diablo 4: Schnell leveln – Guide bis Level 100