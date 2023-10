Diablo 4 verzichtet mit Season 2 auf Grind und überschüttet euch mit Loot – Ist jetzt deutlich schneller

Diablo 4s zweite Season ist nach einigen Startschwierigkeiten in vollem Gange. Vieles läuft richtig gut – unter anderem überschüttet euch die neue Saison mit Loot und Erfahrungspunkten – und das fast gänzlich ohne Grind.

Was ist bisher in Season 2 passiert? Season 2 von Diablo 4 startete vor zwei Tagen mit einer Menge Problemen. Der Launch wurde mehrfach verschoben und Crossplay zwischen den Plattformen deaktiviert.

Das führte initial zu viel Unmut bei den Spielern, der allerdings mit dem tatsächlichen Start relativ schnell verflogen war. Mit Season 2 ist Diablo 4 außerdem auf Steam erhältlich, inklusive einer für das Steam Deck optimierten Version. Wie das Game dort ankommt, haben wir hier für euch zusammen gefasst:

Schneller Looten fast ohne Grind – das macht Season 2 von Diablo 4 anders

Wie war der Grind und das Looten bisher? Bisher lag der Fokus beim leveln auf den Dungeons. Die Spieler mussten also bislang jeweils für ihr aktuelles Level relevante Dungeons besuchen und diese immer wieder neu spielen.

Das Aufleveln und das Freischalten neuer Ausrüstung wurde vor allem in höheren Leveln immer langsamer und arbeitsintensiver. Dadurch war es unter anderem schwierig, mit dem eigenen Klassen-Build zu experimentieren.

Was macht Season 2 jetzt anders? Season 2 von Diablo 4 lässt euch grundsätzlich schneller leveln. Laut Blizzard wird Level 100 jetzt ca. 40 % schneller erreicht. Das kommt unter anderem daher, dass Monster auf Level 50 und höher nun mehr Erfahrungspunkte bringen. Zudem könnt ihr euch mit XP-Boost-Elixieren einen Vorteil verschaffen und die saisonellen Segen stacken ab sofort. Auch die Kampagne kann erneut übersprungen werden.

Die Spieler sind begeistert von diesen Änderungen. Hier lest ihr die ersten Reaktionen dazu: Diablo 4: Kann Season 2 die sonst so übellaunige Community überzeugen?

Einiges an Erfahrungspunkten bringen auch die neuen Vampirangriffe: Diese finden stündlich in einer zufälligen Oberweltzone statt und können von allen Spielern gemeinsam bearbeitet werden. Sie bringen zwar nicht so viel Erfahrung wie Dungeons, der Betrag ist aber nicht zu verachten.

Zusätzlich bringen euch Vampirangriffe neues Loot: Rüstungen und Waffen, aber vor allem auch Währung für die in der Season relevanten Vampirkräfte. Damit könnt ihr euren Charakter noch einmal weiterentwickeln und verstärken.

Die Loot-Drop-Raten haben sich laut den Kollegen bei PC Gamer auch um Welten verbessert, weswegen sie jetzt noch einmal mehr Spaß am Spiel haben:

Ich habe bisher nur ein paar Stunden in Saison 2 verbracht und mein Nekromant schwimmt in legendären Gegenständen, vampirischen Kräften und jeder Menge EP. Tyler Colp via PC Gamer, 18.10.2023

Seid ihr schon in Season 2 von Diablo 4 unterwegs? Testet ihr gerade eure Lieblingsbuilds aus? Habt ihr jetzt “mehr” Spaß am Spiel? Lasst von euch in den Kommentaren hören.