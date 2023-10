Diablo 4: Kann Season 2 die sonst so übellaunige Community überzeugen?

Wenn ihr den Butcher aus Diablo 4 in Call of Duty besiegt, könnt ihr ein einzigartiges Item für das Action-RPG abstauben

Der Spieler Rehevkor berichtet auf Reddit , dass er beim Versuch, die Karte in Diablo 4 zu öffnen, sehr häufig mit Abstürzen konfrontiert wird – was das Spielerlebnis für ihn frustrierend und völlig unspielbar macht.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was mir am meisten auffällt, ist, dass die Inhalte der Saison viel umfangreicher sind. Es gibt so viel mehr zu tun: das Aufleveln der Vampirkräfte, eine zusätzliche Höllenflut, die Verwaltung der Pakte auf den Gegenständen, damit man die benötigten Kräfte ausrüsten kann. Es gibt hier ein echtes Gameplay und nicht nur die Möglichkeit, zusätzliche Edelsteine zu sammeln, indem man Monster zweimal tötet.

Ich habe das Gefühl, ich fliege über die Karte. Am besten gefällt mir jetzt das Gefühl, wenn man mit dem Abstiegsangriff vom Pferd in ein Event springt. Ich bin heute Abend nicht ein einziges Mal an einem Kieselstein oder einem Zweig hängen geblieben, und die Barrier Break -Mechanik funktioniert großartig und sieht episch aus. […]

Diablo 4 hat in der Vergangenheit viel Kritik einstecken müssen, aber mit dem Start von Season 2 besteht die Hoffnung, dass diese kritische Stimmung in der Community endlich umschlagen könnte.

