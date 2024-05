Diablo 4 nutzt jetzt eines der besten Features von WoW für alle, die gerne viele Klassen spielen

Season 4 überarbeitet fast jeden Aspekt in Diablo 4 und bringt haufenweise neue Inhalte ins Spiel. Einige davon lassen sich leicht übersehen, darunter neue Ausrüstung für eure Zweit-Charaktere. Die seht ihr nämlich nur, wenn ihr das richtige Level habt.

Das ist neu in Season 4:

Season 4 trägt den Titel „Loot Reborn“ und hier ist der Name Programm: Der gesamte Loot ist jetzt besser. Ihr findet in unserer Zusammenfassung die Übersicht aller Änderungen in Season 4.

Generell soll es leichter sein, an guten Loot zu kommen und im Endgame habt ihr mehr Möglichkeiten, selbst Einfluss auf eure Gegenstände zu nehmen.

Der generelle Konsens ist, dass Season 4 wirklich alles richtig macht. Und dabei haben die Leute noch gar nicht alles entdeckt oder einfach Dinge übersehen.

Das ist das Feature für neue Charaktere: Zusätzlich zu den generellen Überarbeitungen an Loot und Höllenfluten gibt es riesige Änderungen am Crafting-System. Zum einen ist das Aufwerten ersetzt durch Härtung und Vollendung, aber was viele sicherlich übersehen sind die neuen Rezepte beim Alchemisten.

Wenn ihr beim Alchemisten den Reiter „Transmutation“ öffnet, findet ihr dort einen neuen Gegenstand: die Zubilligungstruhe. Diese enthält einen zufälligen legendären Gegenstand und ist recht teuer:

ihr zahlt Leder und Eisen, abhängig von der Stufe, auf der ihr herstellt

dazu einen Haufen Gold – Bis zu einer Million, ebenfalls abhängig vom Level

Dieses neue Item ist leicht zu übersehen, denn ihr könnt es nur herstellen, wenn ihr über Level 20 seid und noch nicht Level 50 erreicht habt. Davor und danach ist es einfach nicht verfügbar beim Alchemisten. Das hat einen Grund, denn ein ähnliches System hat Blizzard schon in WoW eingeführt.

System aus World of Warcraft hilft euch, Klassen zu leveln

Das sogenannte „Catch-Up-Gear“ soll Zweit-Charakteren ermöglichen, vom Fortschritt des „Mains“ zu profitieren. Heißt: Ihr nutzt die Ressourcen eures reichsten Charakters und rüstet damit neue Charaktere aus, die es dann etwas leichter haben. Daher rührt auch der enorme Preis der Truhe.

An sich findet ihr in Höllenfluten schon alles, was ihr braucht. Allerdings haben diese Zubilligungstruhen (engl: „Allowance Cache“) einige Vorteile:

Mit Season 4 wurde der Kodex komplett überarbeitet, alle gefundenen legendären Affixe werden beim Verwerten in den Kodex übernommen.

Entsprechend bekommt ihr mit den Truhen schon auf Level 20 potenziell alles, was der Kodex für eure Klasse zu bieten hat.

Ressourcen habt ihr irgendwann sowieso im Überfluss, könnt sie also fürs Crafting ausgeben.

Gerade, dass ihr nur noch Höllenfluten farmen müsst, um alles zu bekommen, begeistert die Spieler. Durch die Truhen wird es für Vielspieler, die andere Klassen ausprobieren wollen, noch leichter. Lediglich das Gold könnte ein Problem werden.

Die Zubilligungstruhen sind so etwas wie ein „Kickstart“ für eine neue Klasse. So schafft ihr es leicht, an die entsprechenden Affixe zu kommen, um einen Level-Build zu spielen oder sogar direkt für später zu horten.

Wenn ihr allerdings nicht dazu kommt, sonderlich viel zu spielen, raten wir eher von den Kisten ab. Denn das Gold kann schnell ein Problem werden, ihr braucht viele Millionen, um später an die besten Items zu kommen. Trotzdem eine gute Option, um früh Builds auszuprobieren. Wenn ihr noch nicht sicher seid, was ihr spielen wollt, findet ihr in unserer Tier List die besten Builds und Klassen in Season 4.