Diablo 4: „Stellt euch vor, so wäre es seit Release“ – Season 4 begeistert die Spieler, weil sie einfach spielen können

Am 14. Mai startete Season 4 in Diablo 4 und viele Spieler sind richtig begeistert. Auf Reddit sammeln sie, was ihnen gut gefällt und gleichzeitig stellen sie fest: So hätte es schon zum Release sein können.

Zwar gab es zum Start von Season 4 ein paar Warteschlangen, Serverprobleme und verzögerte Downloads, aber die neuen Inhalte scheinen bei vielen richtig gut anzukommen. Schon auf dem PTR (Public Test Realm) konnten die neuen Features die Community begeistern. Selbst eine Kleinigkeit sorgte dafür, dass einzelne sagten: Dafür komme ich zurück zu Diablo 4.

Auf Reddit merkt ein Nutzer an, dass Season 4 „den bisher besten Start“ hatte. Er habe einen „Riesenspaß“ und das sei „Diablo 4, wie es ursprünglich hätte veröffentlicht werden sollen.“ Viele Nutzerinnen und Nutzer scheinen ihm zuzustimmen.

In dem Video seht ihr die Änderungen, die mit Season 4 „Loot Reborn“ ins Spiel kamen:

Würmer wie in Dune, viele Feinde und QoL-Verbesserungen

Womit begeistert Season 4? In seinem Beitrag vom 14. Mai verkündet der Nutzer „No_Hat_8401“ auf Reddit seine Begeisterung über Season 4. Und zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer sammeln in den Kommentaren, was sie so gut an den Änderungen und neuen Features finden.

Besonders gut kommen die überarbeiteten Höllenfluten an. Die sind nun deutlich härter, dafür aber auch deutlich lohnender. „-Kritias-“ lobt auf Reddit, sie seien „vollgepackt mit so vielen Feinden.“ In den Antworten erwähnen mehrere Nutzer, sie mögen sogar die „überraschenden Riesenwürmer“. Manche erinnert der Wurm an den Film „Dune“. Ein Nutzer schreibt auf Reddit dazu: „Diablo 4: Season 4: DUNE.“

Aus dem Nichts spawnt ein riesiger Wurm in der Höllenflut und spuckt Monster aus.

Der Nutzer „RSwolf9“ merkt im Kommentar auf Reddit dazu an: „Mir geht es genau so. Stellt euch vor, Diablo 4 wäre beim Release schon so gewesen.“ Und „Darksteel6“ schreibt auf Reddit: „Die Höllenfluten sind wahnsinnig gut. Riesige ‚Quality of Life‘-Verbesserungen mit den Aspekten und sogar den Kräutern, die jetzt in Bündeln droppen.“

Ein Nutzer stellt im Kommentar auf Reddit fest, das Early Endgame sei keine lästige Pflicht mehr, es mache wirklich verdammt viel Spaß. Das Spiel belohne die Spieler dafür, dass man viele Mobs schnetzelt, das sei „großartig.“

Auch auf Twitch sind die Verbesserungen, die Season 4 in Diablo 4 bringt, Thema. Auf die Frage, warum sich diese Season so gut anfühle, antwortet Diablo-Experte Raxxanterax in seinem Livestream auf Twitch:

Die Item-Änderungen, die Monster-Dichte in den Höllenfluten machen viel mehr Spaß. Die Items, die man aufhebt, sind wirklich gut. Man muss nur noch ab und zu in die Stadt gehen. Das bedeutet, dass man tatsächlich das verdammte Spiel spielt. Das ist die erste Season, in der ich das Gefühl habe, dass ich fast die ganze Zeit damit verbringe, das verdammte Spiel zu spielen. Raxxanterax im Livestream auf Twitch, Timestamp bei 08:41:30 Std.

Season 4 überarbeitet das Spiel grundlegend. Die größte und wichtigste Änderung findet dabei am Loot-System statt: Es gibt nun weniger, dafür bessere Affixe und ihr könnt Items per Crafting anpassen.

Zwar gibt es keine richtige Season-Mechanik, dafür sind die meisten Änderungen dauerhaft. Wir haben die 5 wichtigsten Änderungen zusammengefasst, die ihr wissen solltet, wenn ihr in Diablo 4 einsteigen oder zu Season 4 zurückkommen wollt.