Diablo 4 Season 4 startet mit großem Patch, sogar Blizzard gibt Fehler zu: „Wollen das in Zukunft besser machen“

Am 14. Mai startete Season 4 in Diablo 4 und die Spieler erwartete erstmal ein großer Patch. Einen Preload gab es nicht. Blizzard hat sich dazu geäußert und merkt an: Das sollte in Zukunft anders laufen.

Am Dienstag, dem 14. Mai war es endlich so weit: In Diablo 4 zog die neue Season ein und zahlreiche Spielerinnen und Spieler warteten schon Stunden vor dem Release auf den Download für die neuen Features. Zum Start um 19 Uhr gabs dann aber erstmal einen Dämpfer, denn: Die Season kam mit einem großen Patch und ein Vorabladen war nicht möglich.

Während wir mit dem Ticker den Season-Start begleiteten, haben wir von Spielern gelesen, die 11 GB laden mussten, wie es in etwa „Compadre“ im Kommentarbereich des Tickers anmerkte. Andere hatten einen kleineren Patch von etwa 7 GB vor sich. Im Blizzard-Forum und auf Social Media zeigte sich die Community unzufrieden darüber. Community Development Director Manager Adam Fletcher meldete sich daraufhin mit einem Post.

Spieler sollen in Zukunft ein größeres Zeitfenster haben

Was war das Problem? Im Blizzard-Forum diskutierten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer schon Stunden vor dem Start der neuen Season darüber, ob es wohl einen Preload geben wird. Das war die Ausgangsfrage des Threads, gepostet von „LaXMoB“ um 16:15 Uhr am 14. Mai.

Auf X schrieb der Diablo-Experte Rob2628 gegen 17 Uhr, der Preload „sollte in einer Stunde starten.“ Aber das Vorabladen des Patches blieb aus. Um 18:40 Uhr schrieb er in einem neuen Beitrag auf X (ehemals Twitter):

Season 4 ohne Pre-Patch-Download zu starten, klingt nach einer wirklich schlechten Idee für viele Leute, die keinen Zugang zu wahnsinnig schneller Internetgeschwindigkeit haben. Ich wünschte, das wäre anders, um einen faireren Season-Start zu ermöglichen…

Was will Blizzard besser machen? Adam Fletcher meldete sich im Blizzard-Forum, aber auch auf X, mit einer Nachricht an die Community. Er schreibt im Forum, es habe Gespräche darüber gegeben, den Ablauf in Zukunft zu verbessern und den Spielern mehr Zeit für die Vorbereitung mit Downloads zu geben.

Auf X merkt der Community Development Director an, das Team wolle sich bemühen „dies in den kommenden Seasons zu ändern, damit die Spieler ein größeres Zeitfenster haben, um den Patch früher herunterzuladen.“

Findet ihr, es sollte einen Preload vor den neuen Season geben? Oder findet ihr das alles halb so schlimm? Zwar hat das Ausbleiben eines Preloads und der große Ansturm von Spielern zum Season-Start die Server ein wenig an die Grenzen gebracht, aber zum Leveln bleibt ja noch genügend Zeit.

Und das geht in dieser Season auf jeden Fall viel schneller, als noch zuvor. Der XP-Gewinn wurde in den Weltstufen 2 bis 4 enorm gesteigert und es gibt neue, coole Aktivitäten, die euch ordentlich XP einbringen. Wie ihr am besten leveln könnt, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Schnell leveln in Season 4 – Leveling Guide bis Level 100