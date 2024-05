Diablo 4 Season 4: Live-Ticker zum Start – Alles zu Start-Zeit, Inhalten und Problemen

Ihr solltet zudem Events mitnehmen, wann immer ihr könnt. Die sind, zusammen mit der Grube, die beste Möglichkeit um an Raunende Obolusse zu kommen und lassen sich meist einfach nebenher erledigen, etwa bei Höllenfluten. Obolusse sind der ideale Weg, um ohne viel Aufwand zusätzlich Loot zu bekommen: Ein Händler wird in Diablo 4 Season 4 viel wichtiger – Ihr solltet seine Währung schon beim Leveln horten

Ihr könnt mit Härtung neue Affixe auf Items bringen und per Vollendung alle Affixe stärken. So baut ihr euch quasi selbst einen eigenen God Roll mit etwas Glück. Hier findet ihr unseren Guide zu Härtung und Vollendung in Season 4 .

In Season 4 wird Loot leichter verständlich. Ihr habt weniger Affixe auf den Items, dafür sollen sie besser zu eurem Charakter passen. Im Endgame habt ihr dann die Möglichkeit, eure Ausrüstung per Crafting anzupassen.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to