Diablo 4: 2 Features aus Season 3 waren so gut, Spieler wollen sie dauerhaft behalten

In Diablo 4 steht Season 4 in den Startlöchern, aber es gibt Spieler, die zwei Features aus Season 3 am liebsten dauerhaft behalten würden.

Das Haupt-Feature von der „Saison des Konstrukts“ war der Begleiter, den ihr mit verschiedenen Steinen anpassen konntet. Der Seneschall ist ein mechanisches Konstrukt, das euch im Kampf unterstützt – oder euch den Rücken freihält.

Am 14. Mai startet Season 4 in Diablo 4 – und der Seneschall muss gehen. Auf Reddit schreiben einige Spielerinnen und Spieler jetzt, dass sie ihn vermissen werden. Aber auch ein anderes saisonales Feature kam bei vielen gut an.

In dem Video bekommt ihr einen Einblick in die Änderungen in Season 4 von Diablo 4:

„Er hat mich am Leben gehalten“

Was wollen die Spieler genau behalten? Kurz vor dem Start der neuen Season kommt auf Reddit der Begleiter aus Season 3 als Thema auf. Viele merken an, dass sie den Seneschall vermissen werden. Aber auch die Gewölbe werden genannt – die saisonalen Dungeons, die mit Fallen gefüllt waren.

Schon Ende Januar merkten Spieler auf Reddit an, dass die Gewölbe mehr Spaß machen, als die Alptraum-Dungeons. Das liege vor allem an der besseren Monster-Dichte, an dem belohnenden Loot und dem Ausbleiben langweiliger Events. Am 22. Februar merkt „canadiangirl_eh“ auf Reddit an, die Gewölbe seien viel schneller, lukrativer und spaßiger.

Am 12. Mai fragt „Tangojacks0n“ in einem Post auf Reddit, ob die Spieler ihren Seneschall vermissen werden. Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von „IKEAboy_2006“. Er schreibt auf Reddit: „Ich werde ihn vermissen. Er war ein guter Junge… er lenkte die ganze Aggro von meiner Eiszauberin weg… und ließ ihr die Freiheit, ihr Ding zu machen.“

„Amber-2k5“ schreibt auf Reddit, die Entwickler hätten „so viel mehr aus diesem kleinen Kerl machen können.“ Und „QuimFinger“ merkt auf Reddit an, er höre hier zum ersten Mal, dass ihm der Seneschall nicht in die nächste Season folgen wird. Das habe ihn zutiefst erschüttert. Er habe ihn „am Leben gehalten.“

Was bleibt aus Season 3? Nichts, was saisonal ist. Das bedeutet konkret: Der Seneschall geht mit Season 3, ebenso seine Steine und auch die Möglichkeit auf die saisonalen Belohnungen aus dem Battle Pass. Falls ihr euch die noch abholen wollt, bleibt euch nicht mehr viel Zeit. Dafür bleiben euch gewisse Boni, wenn ihr in etwa den Regionsfortschritt vervollständigt.

Morgen, also am 14. Mai um 19 Uhr zieht Season 4 in Diablo 4 ein, inklusive neuer Features, einem überarbeiteten Loot-System und zwei neuen Crafting-Optionen. Wir fassen euch 3 Dinge zusammen, die ihr vorher noch erledigen solltet.