Diablo 4: Für besonders guten Loot in Season 3 helfen euch selbst Oneshot-Builds nicht mehr

Die neue Season 3 hat die Gewölbe („Vaults“) in Diablo 4 gebracht und dort sind andere Dinge gefragt als nur besonders starke Meta-Builds. Dafür erwartet euch am Ende richtig guter Loot.

Warum helfen Oneshot-Builds hier nicht? In den Gewölben erwarten euch zwar viele Monster-Mobs, aber kein starker Endboss. Zusätzlich findet ihr in vielen Räumen, Ecken und in Truhen Fallen, denen ihr ausweichen müsst, damit ihr den Loot am Ende überhaupt abholen dürft.

In einigen anderen Aktivitäten geht es oftmals darum, starke Bosse zu legen. Ein Experte erledigte einen der härtesten Bosse mit einem Schlag, weil er die richtige Hose trug. Ein starker Oneshot-Build hilft euch in den Gewölben allerdings nicht, denn hier sind eher Aufmerksamkeit und Vorbereitung gefragt. Starke Gegner besonders schnell legen zu können, bringt euch hier nicht unbedingt ans Ziel.

Mehr Schutz-Stapel = mehr Loot am Ende des Gewölbes

Wie bereite ich mich vor? In den Gewölben könnt ihr sogenannte Perlen des Schutzes gegen Schutz-Stapel eintauschen. Die Perlen bekommt ihr von dem „Herold von Malphas“, den ihr bei den Arkanen Beben beschwört und für den Abschluss eines Gewölbes. Tauscht ihr sie ein, erhaltet ihr Schutz-Stapel, die ihr wiederum verliert, sobald ihr von einer Falle getroffen werdet.

Das klingt erstmal nicht so tragisch, allerdings erwarten euch am Ende des Gewölbes Truhen, die ihr nur öffnen könnt, wenn ihr genügend Schutz-Stapel übrig habt. Zwar bekommt ihr auch eine Truhe für den Abschluss des Fallen-Raumes und eine für den Abschluss des Gewölbes, aber in den Truhen, die ihr für die Schutz-Stapel bekommt, gibt es den besseren Loot.

Folgende Truhen erwarten euch auf Weltstufe 4 zum Schluss:

„kostenlose“ Truhe für den Abschluss des letzten Fallen-Raumes

„kostenlose“ Truhe für den Abschluss des Gewölbes

kleine Truhe für 1 Schutz-Stapel

mittlere Truhe für 4 Schutz-Stapel ab Weltstufe 3

große Truhe (ganz links im Bild) für 10 Schutz-Stapel ab Weltstufe 4

insgesamt braucht ihr also 15 Stapel Schutz am Ende des Gewölbes, um alle Truhen zu öffnen

Was den Loot betrifft, erhaltet ihr dort Gold, Ausrüstungsgegenstände, Alptraumsiegel, Perlen des Schutzes, Crafting-Materialien und Steine für euren Seneschall-Begleiter. In den Screenshots seht ihr Beispiele aus dem „Gewölbe der Tinte“ in der Alptraum-Version (Stufe 21):

Das ist der Loot aus der normalen Gewölbe-Truhe Das ist der Loot aus der normalen Gewölbe-Truhe Das ist der Loot aus der normalen Gewölbe-Truhe Zum Vergleich: der Loot aus allen Truhen für 15 Schutz-Stapel auf WT4 Zum Vergleich: der Loot aus allen Truhen für 15 Schutz-Stapel auf WT4 Zum Vergleich: der Loot aus allen Truhen für 15 Schutz-Stapel auf WT4

Lieber einen Tod in Kauf nehmen, als Schutz zu verlieren

Wie laufen die Gewölbe ab? Zu Beginn lauft ihr durch einen kleinen Dungeon-Bereich, in dem euch nur Feinde erwarten, aber noch keine Fallen. Am Ende betretet ihr durch ein Portal das Gewölbe. Dort angekommen findet ihr eine Säule vor, an der ihr eure Perlen eintauschen könnt. Seit dem Patch 1.3.0a bekommt ihr pro Perle 10 Schutz-Stapel.

Im Gewölbe erwarten euch viele Fallen. Falls ihr auf viel Loot aus seid: Nehmt lieber einen Tod in Kauf, als zu oft von den Fallen getroffen zu werden – vor allem, wenn ihr dem Butcher begegnet, der versucht, euch in die Fallen zu schieben. So kann es schnell passieren, dass euch ein Schutz für die großen Truhen fehlt. Das gilt natürlich nur, wenn ihr nicht Hardcore spielt.

In manchen Gewölben müsst ihr ein Item aufsammeln, um Türen zu öffnen. Wenn ihr euch durch das Gewölbe geschlagen habt, kommt ihr zuletzt in einen großen Raum voller Fallen. Dort wird ein Event ausgelöst, bei dem immer wieder Mobs spawnen. Diese müsst ihr auslöschen und gleichzeitig auf die Fallen acht geben. Bei Abschluss des Events spawnt im Raum eine Truhe.

Danach ist der Run abgeschlossen und je nachdem, wie viele Schutz-Stapel ihr übrig habt, könnt ihr entweder nur eine, oder mehrere Truhen im Nebenraum öffnen. Beachtet, dass die Stapel verfallen, sobald ihr das Gewölbe verlasst. Also teleportiert euch erst in die Stadt, in etwa um euer Inventar zu leeren, wenn die Truhen geöffnet sind.

Hinter manchen Truhen in Gewölben erwartet euch ein kleines Vermögen, hinter anderen eine böse Überraschung:

Alptraum-Gewölbe sind noch lohnenswerter

Wie komme ich zum Gewölbe? Die Gewölbe könnt ihr einfach über die Torhalle oder über die Map betreten, wenn ihr zum Eingang geht. Lohnenswerter ist es jedoch, wenn ihr sie zu Alptraum-Gewölben macht, da ihr dadurch auch eure Glyphen levelt.

Dafür benötigt ihr Siegel, die ihr vorher mit Siegelpulver, Zerschmetterten Stein und Gold craftet, in Gewölben findet oder vom Flüster-Baum bekommt. Dann könnt ihr euch, wie auch sonst bei den Alptraum-Dungeons, direkt hin teleportieren.

Die Gewölbe könnten somit insbesondere die Spielerinnen und Spieler ansprechen, die verschiedene Builds ausprobieren wollen, ohne auf die Meta zu achten. Auch für diejenigen, die Lust auf Abwechslung zu den normalen (Alptraum-)Dungeons haben, könnten die Gewölbe etwas sein.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus findet, die neuen Gewölbe sind richtig guter Content und sagt, so viel Spaß hatte er schon lange nicht mehr. Mehr dazu lest ihr hier: Diablo 4: Das Feature, das gerade alle in Season 3 nervt, macht mich richtig glücklich