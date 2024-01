Diablo 4 Season 3: Der beste Farmspot liefert „unendlichen Loot und XP“

Mit der neuen Season in Diablo 4 geht das Leveln neuer saisonaler Charaktere einher. Ein Farmspot eignet sich dafür besonders gut. Auf MeinMMO erfahrt ihr, was es damit auf sich hat.

Bei dem Farmspot ist die Rede von den Arkanen Beben, die mit Season 3 in Diablo 4 eingezogen sind. Diese Gebiete eignen sich hervorragend zum schnellen Leveln und bieten darüber hinaus viel Loot. Ein Experte hat in einem Video beschrieben, wieso sich diese Spots so gut zum Farmen eignen.

Wer ist der Experte? Es handelt sich um Rob2628, der bekannt für seine Expertise in Diablo 4 ist und die Spieler regelmäßig mit Videos und Streams versorgt. Mit seinem OP-Build hat er Zirs Schlachthaus als Druide im 4er-Trupp in unter 3 Minuten geschafft.

In seinem YouTube-Video vom 23. Januar beschreibt er den besten Farmspot, der „unendlichen Loot und Erfahrung“ bieten soll und mit der Bluternte aus Season 2 vergleichbar sei.

Der beste Farmspot in Season 3: Arkane Beben

Was ist das für ein Spot? Die Arkanen Beben kamen mit Season 3 ins Spiel. Ihr erkennt sie an den grünen Symbolen auf der Map. Sobald ihr die Gebiete betretet, in denen die Beben stattfinden, werden euch auf der Map weitere Symbole angezeigt, die mit einem Blatt gekennzeichnet sind: Obelisken und Feuerschalen. Diese lauft ihr abwechselnd ab.

Wie läuft das Farmen ab?

Ihr sammelt Elementarkerne und Zerschmetterte Steine bei den Obelisken im Gebiet

Mit den Materialien beschwört ihr an der Feuerschale den „Herold von Malphas“ Dafür benötigt ihr pro Run 3 Kerne und 50 Steine

Dabei sammelt ihr XP und Loot

Den Vorgang wiederholt ihr, so oft ihr wollt und könnt

Die Arkanen Beben erkennt ihr an dem Symbol Die Arkanen Beben erkennt ihr an dem Symbol Die Arkanen Beben erkennt ihr an dem Symbol Zum Beschwören des Herold von Malphas benötigt ihr Elementarkerne und Zerschmetterten Stein Zum Beschwören des Herold von Malphas benötigt ihr Elementarkerne und Zerschmetterten Stein Zum Beschwören des Herold von Malphas benötigt ihr Elementarkerne und Zerschmetterten Stein So sehen die Feuerschalen (links) und Obelisken (rechts) auf der Map aus So sehen die Feuerschalen (links) und Obelisken (rechts) auf der Map aus So sehen die Feuerschalen (links) und Obelisken (rechts) auf der Map aus Bei den Obelisken erwartet euch ein Monster-Mob Bei den Obelisken erwartet euch ein Monster-Mob Bei den Obelisken erwartet euch ein Monster-Mob

Um das Event an den Feuerschalen auslösen zu können, benötigt ihr Elementarkerne und Zerschmetterte Steine. Die Steine erhaltet ihr als Drop von allen möglichen Feinden und in manchen Truhen. Elementarkerne erhaltet ihr in den Obelisken.

Wenn ihr euch den Obelisken nähert, erwarten euch Mobs und Flächenschaden. Um den Elementarkern zu erhalten, müsst ihr mit dem Obelisken interagieren. Seit dem Patch 1.3.0a werdet ihr dort aber nicht mehr zurückgestoßen, sodass ihr besser an die Kerne, die auf dem Boden liegen, gelangen könnt.

Hier seht ihr den Farmspot der Arkanen Beben im YouTube-Video von Rob2628:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Sobald ihr genügend Materialien gesammelt habt, aktiviert ihr die Feuerschale. Daraufhin spawnen mehrere Mobs und zuletzt der „Herold von Malphas“. Der Elite-Gegner lässt ab Stufe 26 einen legendären Gegenstand fallen – und mit einer Chance von 15 % einen zweiten.

Das Farmen lohnt sich vor allem mit mehreren Spielerinnen und Spielern, da man sich die Materialien teilen kann. Ihr könnt das Ganze im Prinzip so lange machen, bis ihr keine Materialien mehr habt. Übrigens wird euch angezeigt, sobald im Gebiet ein „Herold von Malphas“ beschworen wurde, auch, wenn das an einer anderen Feuerschale der Fall ist. Diese blinkt dann auf der Map auf.

Zieht am besten direkt mit einer Gruppe los oder sucht euch einen Spot, wo schon mehrere Leute unterwegs sind. Mit mehr Spielern gibt es zusätzliche XP. Vergesst nicht, ein Elixier einzuwerfen.

Sollte gar nichts los sein, könnt ihr auch durch die Phasen hüpfen. Geht dazu zurück in die Stadt oder kurz in ein anderes Gebiet und kehrt wieder. Ihr solltet dann in einer anderen Instanz des Bereichs sein.

Gibt es noch andere Events? In den Gebieten mit den Arkanen Beben tauchen zusätzlich zufällige, kleinere Ereignisse auf. Diese erkennt ihr an den Vierecken, wenn ihr euch in der Nähe von ihnen befindet. Eines heißt „Verbindung des Blitzes“.

Sobald ihr mit der Säule interagiert, spawnen mehrere Mobs. Trotz vieler Gegner und Flächenschaden müsst ihr in dem roten Kreis bleiben. Zum Abschluss verschwindet der rote Kreis und drei Elite-Gegner spawnen.

In den Screenshots seht ihr das Ereignis an unterschiedlichen Stellen:

Bei den Säulen erwarten euch mehrere Mobs Bei den Säulen erwarten euch mehrere Mobs Bei den Säulen erwarten euch mehrere Mobs Zum Abschluss spawnen drei Elite-Gegner Zum Abschluss spawnen drei Elite-Gegner Zum Abschluss spawnen drei Elite-Gegner

Noch mehr XP erhaltet ihr, wenn ihr die Arkanen Beben mit den Aufgaben für den Baum des Flüsterns kombiniert und euch eine Truhe beim Baum abholt. Zusätzlich bekommt ihr dadurch Materialien, die ihr für andere Aktivitäten in Diablo 4 benötigt. Dafür müsst ihr allerdings in dem Gebiet sein, in dem die saisonalen Flüster-Aufgaben sind und zwischendurch das Farmen für die Abgabe unterbrechen.

Wenn ihr beim Leveln lieber mehr Abwechslung haben und zwischen verschiedenen Aktivitäten switchen wollt, haben wir euch die einfachsten Optionen dafür in unserem Guide aufgelistet: Diablo 4: Schnell leveln in Season 3 – So geht’s am einfachsten