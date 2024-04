Diablo 4: Experte zeigt jetzt schon die stärksten Builds in Season 4 für jede Klasse

Anfang April lief der Testserver zu Season 4 von Diablo 4 und Experten haben diverse Builds ausprobiert. Hier sind die stärksten Builds für alle fünf Klassen, die dabei herausgekommen sind.

Während des PTRs (Public Test-Realm) präsentierten Streamer verschiedene Builds, bei denen die hohen Schadenszahlen nur so über den Bildschirm flogen. So konnten wir Builds sehen, mit denen die Spieler selbst die „Level 200“-Versionen von Bossen oneshotten konnten.

Season 4 startet am 14. Mai und viele Experten zeigen schon jetzt die Builds, die in der neuen Season ihrer Einschätzung nach ganz oben auf den Tier-Lists stehen werden.

In den Leaderboards dominieren weiterhin vor allem die Zauberinnen. Hier seht ihr ein Video zu den Ranglisten, die auch über Season 3 hinaus bestehen bleiben:

Die stärksten Builds für Season 4 in Diablo 4

In einem YouTube-Video vom 9. April gibt Diablo-Experte und Content Creator Rhykker einen Einblick in die stärksten Builds für Season 4, die im PTR aufgefallen sind. Rhykker ist Teil des Maxroll.gg-Teams, eine der bekanntesten Build-Seiten.

In dem 25-minütigen Video erklärt er, wie die Skills funktionieren und äußert Vermutungen für die kommende Season. Wir fassen die Builds nachfolgend zusammen. Bedenkt dabei, dass die Klassen noch angepasst und einzelne Skills oder Builds generft werden könnten.

Barbar – Wirbelwind-Build

Was ist der stärkste Barbaren-Build? Für den Barbaren hat sich ein Wirbelwind-Build als „Top Performer“ der Builds herauskristallisiert. Hier seid ihr nicht auf Uniques angewiesen, außerdem sei der Build gut für einen Einstieg in die Klasse geeignet.

Mit dem Wirbelwind-Barbaren schreit ihr eure Gegner an, wirbelt durch die feindlichen Linien und verteilt Blutungs-Schaden sowie steigenden kritischen Schaden. Die Rufe bringen dabei eure Power und die eurer Verbündeten auf ein neues Level. Ihr zerlegt jede größere Gegnergruppe mit einem schwindelerregenden Wirbelwind.

Für den Build sei vor allem das „Tempering“ entscheidend, eine der neuen Crafting-Möglichkeiten in Season 4. Mit „Tempering“ habt ihr die Möglichkeit, Affixe hinzuzufügen und bestimmte Fähigkeiten damit zu verstärken, sodass sie öfter gecastet werden – wie in etwa „Dust Devils“.

Welche Skills benutze ich?

Wirbelwind

Herausforderungsruf

Kriegsschrei

Schlachtruf

Sprung

Zorn des Berserkers

Zauberin – Gefrorene-Kugel-Build

Was ist der stärkste Zauberinnen-Build? Für Season 4 empfehle Rhykker den „Frozen Orb“-Build (Gefrorene Kugel), der jedoch ein bestimmtes Unique brauche, um besonders effektiv zu sein. Dabei handelt es sich um das neue „Fractured Winterglass“-Amulett, das Lord Zir auf Weltstufe 4 droppt. Der Build sei ziemlich stark und überraschend „tanky“.

Mit dem Build spammt ihr die Gefrorenen Kugeln im Prinzip durchgehend und macht eure Gegner dadurch verwundbar. Ihr setzt dabei auf eine hohe Glückstrefferchance, da ihr so eine höhere Chance habt, durch den passiven Skill „Einklang der Elemente“ die Abklingzeiten der defensiven Skills zurückzusetzen.

Das Amulett sorgt außerdem dafür, dass das Wirken der Gefrorenen Kugel eine Chance hat, eine zufällige Beschwörung zu erzeugen, wenn sie explodiert. Mit dem Glückstreffer haben Beschwörungen zudem eine Chance, Gefrorene Kugeln auf nahe Feinde zu schießen. Der Teleport ist dabei eure Mobility-Fähigkeit.

Welche Skills benutze ich?

Gefrorene Kugel

Eisklingen

Flammenschild

Eisrüstung

Teleportation

Blitzspeer

Mehr zu den neuen Uniques in Season 4 erfahrt ihr hier:

Totenbeschwörer – Pest-Build

Was ist der stärkste Totenbeschwörer-Build? Für Season 4 empfiehlt Rhykker einen Pest-Build für Totenbeschwörer, der ordentlich Schaden austeilen kann. Er nimmt an, dass der Build generft wird, aber dann dennoch an der Spitze der Tier-Liste stehen könnte. Zusätzlich vermutet er, dass durch die Anpassungen in Season 4 auch die Minion-Builds zu den Top-Builds zählen werden.

Der Pest-Build dreht sich um Schattenschaden und um das neue Unique „Ebonpiercer“, ein Amulett, das Grigoire auf Weltstufe 3 und 4 droppt. Dadurch schießt der Pest-Skill 4 kleinere Geschosse ab, die Gegner durchbohren und 3 Sekunden lang Schattenschaden verursachen.

Zusätzlich setzt ihr mit „Tempering“ ein Glückstreffer-Affix auf euren Zauberstab, das euren Schattenschaden enorm erhöhen kann (um bis zu +23.000). Mit dem Altern verlangsamt ihr eure Gegner, während euch der Blutnebel für ein paar Sekunden Immunität verschafft. Zusätzlich rüstet ihr den „Ring der Seele des Sakrilegs“ aus, der eure ausgerüstete Leichenexplosion automatisch auslöst.

Welche Skills benutze ich?

Pest

Blutige Ernte

Knochensturm

Blutnebel

Leichenexplosion

Altern

Jägerin – Schnellfeuer-Build

Was ist der stärkste Jägerinnen-Build? Als Jägerin spielt ihr einen Schnellfeuer-Build, der auf den neuen Unique-Ring „Scoundrel’s Kiss“ setzt, den ihr in Season 4 bei Lord Zir auf Weltstufe 4 bekommt. Ihr könnt den Build auch ohne „Scoundrel’s Kiss“ spielen, allerdings ist er mit dem Ring viel effizienter und tödlicher.

Der Ring verschafft euch zusätzliche Ränge auf den Schnellfeuer-Skill und sorgt dafür, dass der Skill explodierende Pfeile schleudert, die erhöhten Schaden verursachen. Mit dem „Tempering“ maximiert ihr den Schaden zusätzlich, indem ihr ein Affix hinzufügt, mit dem das Schnellfeuer ein zweites Mal casten könnte.

Die Kälteinfusion überzieht eure Waffen dabei mit frostiger Energie. Mit Einstich werft ihr Klingen auf eure Feinde und eure explodierende Todesfalle fügt euren Gegnern enormen Schaden zu. Schattenschritt und Preschen sind Mobility-Skills, die gleichzeitig Schaden verursachen.

Welche Skills benutze ich?

Schnellfeuer

Einstich

Schattenschritt

Kälteinfusion

Todesfalle

Preschen

Alles zum Loot und dem Crafting in Season 4 von Diablo 4 erfahrt ihr hier:

Druide – Werwolf-Tornado-Build

Was ist der stärkste Druiden-Build? Der Druide verwendet eine Variante des eigentlichen Werwolf-Tornado-Builds, der in Season 4 durch diverse Items modifiziert wurde. In den Tornado-Build werden hier Pets integriert, die in der kommenden Season einen Buff erhalten.

Mit dem „Shepherd’s Aspect“ erhaltet ihr einen Schadens-Boost für jeden Companion, den ihr habt. Ihr rüstet nicht nur Wölfe und Raben aus, sondern skillt die Raben so, dass regelmäßig zwei zusätzliche von ihnen angreifen. Je mehr Pets ihr habt, desto mehr Schaden macht ihr.

Ihr fügt eurer Waffe mit dem „Tempering“ ein Affix hinzu für eine Chance, dass Tornado-Projektile zweimal wirken. Für den Build braucht ihr außerdem den Unique-Helm „Tempest Roar“ (Sturmgebrüll), den ihr bei Duriel farmen könnt.

Welche Skills benutze ich?

Tornado

Schwächendes Gebrüll

Giftranke

Raben

Niedertrampeln

Wölfe

Das sind die stärksten Builds in Season 4 von Diablo 4, wenn man nach dem PTR geht. Wie sich die Builds und die einzelnen Skills in der neuen Season verhalten werden, wird sich im Mai zeigen.

Wisst ihr schon, welche Klasse ihr spielen werdet? Was haltet ihr von den Einschätzungen für die Klassen? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar.

Wisst ihr schon, welche Klasse ihr spielen werdet? Was haltet ihr von den Einschätzungen für die Klassen? Hinterlasst uns dazu gerne einen Kommentar.