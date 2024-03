Blizzard ändert alle Klassen in Diablo 4, macht einen Helden gleich um 20 % stärker, begeistert die Spieler

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Genauere Informationen zu dem nächsten Patch folgen in den nächsten Tagen. Dort werden auch genauere Zahlen zu den geplanten Buffs erfolgen. Der Patch 1.3.3 erscheint am 5. März. Neben den neuen Klassenänderungen kommt auch eine Mechanik aus Season 2 zurück, die bei vielen Spielern beliebt war: Diablo 4 bringt coole Vampir-Skills aus Season 2 zurück – So bekommt ihr sie

Auf reddit diskutiert die Community die geplanten Änderungen. Vor allem die Änderungen am Necromancer sind der Grund der Freude vieler Spieler, in Season 4 endlich einen Minion-Necromancer zu spielen.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to