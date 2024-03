Diablo 4 bringt coole Vampir-Skills aus Season 2 zurück – So bekommt ihr sie

Die Kernmechanik von Season 2 in Diablo 4 waren die vampirischen Kräfte. Mit dem kommenden Patch 1.3.3 kehren sie zurück ins Spiel und erweitern eure Builds in Season 3.

In Season 2 von Diablo 4 gab es insgesamt 22 vampirische Kräfte, die nicht klassenspezifisch waren, mit denen sich aber mehr Möglichkeiten für neue Klassen-Builds ergaben. Die Kräfte habt ihr bekommen, indem ihr „Mächtiges Blut“ von Feinden gesammelt und dieses gegen vampirische Kräfte eingetauscht habt.

Der kommende Patch 1.3.3 bringt die Vampir-Skills zurück, allerdings nicht alle und in einer anderen Form, da sie keine saisonale Mechanik sind. Den Platz haben der mechanische Seneschall-Begleiter und seine Steine in Season 3 übernommen.

Die vampirischen Kräfte waren das Kernthema in Season 2:

Sechs neue legendäre vampirische Aspekte

Woher bekomme ich die vampirischen Kräfte? Im Twitch-Livestream vom 29. Februar erklärten die Entwickler, dass die vampirischen Kräfte zurückkehren werden. Ihr werdet sechs von ihnen als legendäre Aspekte finden, die nicht alle exakte Kopien der Vampirkräfte aus Season 2 sein sollen, aber weitestgehend ihrer früheren Funktionalität entsprechen.

Die Aspekte werden nicht an den „Kodex der Macht“ gebunden sein, ihr könnt sie somit nicht gezielt in Dungeons farmen wie manch andere Aspekte. Bei den „vampirischen Aspekten“ handelt es sich um zufällige Drops, die ihr in der offenen Welt von Sanktuario bekommt.

Nachfolgend seht ihr Screenshots zu den Vampir-Skills aus dem englischsprachigen Livestream:

Sechs vampirischen Kräfte aus Season 2 kommen zurück Ihr findet die vampirischen Kräfte als legendäre Aspekte Auch Vampir-Skill „Metarmorphose“ kehrt zurück

Welche vampirischen Kräfte kommen zurück? Laut Entwickler sei „Metamorphose“ ein absoluter Fan-Liebling. Die vampirische Kraft gehörte zu den besten Kräften in Season 2 und stand in der Tier List an der Spitze. Mit „Metamorphose“ ziehen insgesamt sechs Vampir-Skills ein:

Metamorphose: Entrinnt ihr, verwandelt ihr euch in einen Fledermausschwarm und werdet unaufhaltsam. Ihr fügt Gegnern in eurem Weg physischen Schaden zu und belegt sie mit einem Vampirischen Fluch. Die Abklingzeit von Entrinnen ist erhöht.

Verfluchte Berührung: Glückstreffer: Ihr habt eine Chance, Gegner mit einem Vampirischen Fluch zu belegen. Betroffene Gegner sind verwundbar. Die gesammelten Seelen des Vampirischen Fluchs verursachen erhöhten Schaden.

Blutbeule: Überwältigen eure Kernfertigkeiten einen Gegner, erzeugt ihr 3 Bluttropfen. Sammelt ihr einen Bluttropfen ein, explodiert er und verursacht physischen Schaden um euch herum. Alle 20 Sekunden überwältigt eure nächste Fertigkeit garantiert.

Hektisch: Nachdem ihr fünf Basisfertigkeiten ausgeführt habt, wird eine eurer aktiven Abklingzeiten verkürzt.

Mondaufgang: Trefft ihr einen Gegner mit einer Basisfertigkeit, erhaltet ihr eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (bis zu 5-mal stapelbar). Erreicht ihr die maximale Anzahl an Stapeln, erlebt ihr eine Vampirische Blutrage, die euren Basisfertigkeitsschaden und eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöht.

Unvergänglich: Das Wirken von Fertigkeiten heilt euch. Habt ihr weniger als 50 % Leben, verdoppelt sich dieser Bonus.

Mit dem Patch 1.3.3 ziehen nicht nur die vampirischen Kräfte in Diablo 4 ein, sondern auch die Leaderboards, in denen ihr euch mit anderen Spielerinnen und Spielern messen könnt. Das Feature soll auch über Season 3 hinaus verfügbar sein.

Im Livestream berichtete Game Director Joe Piepiora am 29. Februar, dass das Team zudem zahlreiche Updates für Season 4 plane, an denen sie seit Monaten arbeiten. Die wichtigsten Infos aus dem Stream findet ihr hier: Die Entwickler sprechen endlich über das wichtigste Feature von Diablo 4: Leaderboards und wann sie kommen.