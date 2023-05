Diablo 4 zeigt, welche coolen Angriffe die einzelnen Klassen draufhaben – Doch Fans sprechen lieber über die Musikauswahl

Blizzard hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Diablo 4 veröffentlicht, der verschiedene Angriffe der einzelnen Klassen zeigt. Das größte Thema ist jedoch die Musikauswahl.

Der Release von Diablo 4 rückt immer näher. Bereits Anfang Juni können sich Spieler in die tiefen Sanktuarios stürzen und haufenweise Monster schlachten. Bereits die finale Beta konnte Spieler begeistern und viele Fans der Reihe blicken nun hoffnungsvoll auf die Veröffentlichung.

Entsprechend neugierig ist die Community, wenn es neue Informationen oder Trailer gibt – auch wenn die Musikauswahl nicht überzeugen kann.

Was ist das für ein Video? Diablo 4 hat einen neuen Gameplay-Trailer zum Launch des Action-RPGs veröffentlicht und darin verschiedene Angriffe der einzelnen Klassen gezeigt.

„Als würde man Joghurt in ein Glas 40 Jahre alten Whisky schütten“

Was sagen die Fans? So düster und blutig Sanktuario und dessen Gestalten auch sein mögen, für den größten Schrecken in der Community von Diablo 4 sorgte wohl die Musikauswahl des neuen Trailers.

Blizzard entschied sich für den Song “you should see me in a crown” von Billie Eilish. Die Fans des diabolischen Monster-Schnetzelns hätten sich jedoch lieber den Soundtrack von Diablo 1 oder gar “Mother” von der amerikanischen Rockband Danzig gewünscht.

Doch obwohl es negative Stimmen für den gewählten Song gab, ist die Grundstimmung unter dem Video positiv. Viele Fans haben richtig Bock auf das Spiel und können den Release kaum noch abwarten.

TheShyAI: „Eine ‘Billie Eilish’-Melodie in Diablo einzubauen ist, als würde man Joghurt in ein Glas 40 Jahre alten Single-Malt-Whisky schütten. So etwas macht man einfach nicht.“

S1nwar: „Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, Teile des “Diablo 1”-Soundtracks zu verwenden.“

LynxenX: „Seltsame Songauswahl für diesen Trailer, aber das Spiel sieht absolut klasse aus, der Server-Slam war ein Riesenspaß!“

tobx7783: „Seltsame Musikwahl für einen Diablo-Trailer, aber ich kann das Spiel kaum erwarten!“

alexkazzam: Ich habe mich schon lange nicht mehr so sehr auf die Veröffentlichung eines Spiels gefreut! Kann den Start kaum erwarten!!!

Lobend hervorgehoben wurde trotz der Musikauswahl der Videoschnitt des Trailers, der im Rhythmus des Songs verlief: „Es mag vielleicht nicht zum Thema und zum Ton von Diablo passen, aber der Schnitt, der mit dem Rhythmus des Titels übereinstimmt, war wirklich gut gemacht.“

Außerdem gab es weitere positive Worte zu den vergangenen Beta-Tests und die Art, auf die das Entwicklerteam auf Spieler-Feedback reagiert: „Abgesehen von der seltsamen Musikauswahl kann ich als jemand, der die Betas ~25 Stunden lang gespielt hat, sagen, dass dieses Spiel solide ist! Sie hören wirklich auf das Feedback der Spieler und polieren die Erfahrung.“

Auch der neue Trailer und dessen Kommentare zeigen: Viele Diablo-Fans sind gespannt auf den Release. Das gilt auch für MeinMMO-Redakteur benedict Grothaus, der die finale Beta sogar während einer Bahnfahrt spielte:

Ich habe einen Laptop für 1.500 € gekauft, um Diablo 4 in der Deutschen Bahn spielen zu können – So lief’s