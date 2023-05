Ich habe einen Laptop für 1.500 € gekauft, um Diablo 4 in der Deutschen Bahn spielen zu können – So lief’s

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Abgesehen von der Größe und einem fehlenden Zweitmonitor, kann ich an dem Teil wirklich nichts aussetzen. Meine letzte Berührung mit Gaming-Laptops liegt viele Jahre zurück. Und wie mir Kollege und Hardware-Experte Benedikt Schlotmann auf meine Verwunderung hin erklärte: in den letzten 5 Jahren hat sich in dem Bereich wohl viel getan.

Mein neues Katana hat mich eines Besseren belehrt. Obwohl ich sogar erst mal die Grafikkarten-Treiber vergessen habe, sahen die Spiele richtig gut aus, ich hatte keine Ruckler, die Auflösung ist hervorragend. Meine Hinfahrt am Donnerstag habe ich mir übrigens mit Age of Wonders 4 fleißiger Arbeit vertrieben.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4: Lilith moderiert seit 9 Jahren täglich die wichtigsten Nachrichten in Deutschland an und keiner hat’s gemerkt

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Sowohl meine Chefin Leya Jankowski als auch unser Redaktionsleiter Schuhmann fragten mich fast gleichzeitig: „Bist du verrückt?“ Die Frage habe ich nicht verstanden. Also ja, bin ich, aber was hat das mit dem Kauf zu tun?

Insert

You are going to send email to