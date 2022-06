Ich habe mir nur für Diablo Immortal ein Gaming-Tablet für 250 € gekauft – Aber ihr solltet das nicht tun

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Ich hätte mir die 250 € also sparen können, allerdings erschien Diablo Immortal erst einen Tag später für den PC und ich war ungeduldig. Nun habe ich also mein Tablet für Mobile Games und mehr.

Sämtliche Vorteile, die ich mit dem Tablet habe, kann ich auch mit dem PC genießen. Ein größerer Screen, tatsächlich bessere Grafik und bequemeres Sitzen im gewohnten Setup. Einziges Manko hier: der Client befindet sich zu Release noch in der Beta, kann also fehlerbehaftet sein.

Auch das Zielen mit Fähigkeiten ist mit den Sticks deutlich schwerer als mit der Touch-Steuerung des Smartphones. Touch fühlt sich richtig gut an in Immortal. Die Sticks des Elite-Controllers der Xbox Series X sind aber zu schnell. Die richtigen Einstellungen habe ich trotz Experimentieren noch nicht gefunden.

Das gefällt mir gut am Tablet: Zusammen mit dem entsprechenden Case aus Kunstleder lässt sich das Tablet leicht aufstellen. Es dient als kleine Gaming-Station, immer und überall. Allein das ist schon ein großer Pluspunkt, den ich sehr an der Anschaffung schätze.

Hier findet ihr alles, was ihr über Diablo Immortal wissen müsst, in 3 Minuten:

