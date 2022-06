Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus, die ihr in der Welt von Diablo Immortal treffen werdet.

Wie verknüpft man die Accounts? Das Verknüpfen am Handy funktioniert ganz einfach. Wählt den Account-Button oder tippt oben links in der Ecke auf euren Gast-Account. Von dort aus könnt ihr euch direkt im Battle.net registrieren oder anmelden.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

In der Übersicht zeigen wir euch, was ihr dabei beachten sollt.

Wie läuft das Crossplay? Ihr könnt die Funktion nutzen, um unterwegs mit dem Handy zu spielen und dann Zuhause am PC mit demselben Charakter und Fortschritt weiterzumachen (Crossprogress). Mit Crossplay können Spieler am PC mit Spielern am Handy zusammenspielen.

Insert

You are going to send email to