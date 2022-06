Wie alt darf eigentlich mein Handy sein, wenn ich Diablo: Immortal spielen will?

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Außerdem solltet ihr beachten, dass ihr auf eurem Smartphone jede Menge Platz für die Installation benötigt. Nach dem Download über den PlayStore (rund 2 GB) müsst ihr anschließend noch 10 GB an Patch-Dateien über den Client selbst herunterladen. Ihr braucht also rund 12 GB Speicherplatz auf eurem Handy. Wir würden euch daher ein Handy mindestens 64 Speicher oder mehr zu empfehlen.

Diablo Immortal soll das typische Hack-and-Slash-Gameplay auf Mobile-Geräte bringen. Ihr könnt also jede Menge Gegner erschlagen und danach Beute einsammeln. Doch was für ein Handy benötige ich eigentlich, wenn ich das MMO zocken möchte? Und wie alt darf das Gerät überhaupt sein?

