Ist Diablo: Immortal etwas für euch? Der kurze Check vor Release

Am 2. Juni, um 19:00 Uhr, kommt das heiß erwartete MMO Diablo: Immortal auf den Markt und kann dann kostenlos von allen gespielt werden, die ein Handy (oder einen PC) besitzen. Aber solltet ihr das Spiel überhaupt zocken? Im kurzen MeinMMO-Check findet ihr heraus, ob Diablo: Immortal etwas für euch ist.

Was ist Diablo: Immortal? Ursprünglich auf der BlizzCon als reines Spiel für Smartphones und Handys vorgestellt, hat Diablo: Immortal anfangs ziemlich viel Hass von der Community einstecken müssen. Nun ist aber bekannt, dass ihr das neue Diablo auch auf dem PC spielen könnt. Die ersten Beta-Tester sind zudem begeistert von dem Game und auch die Fans lassen sich somit immer mehr darauf ein.

Zu den Grundfeatures von Diablo: Immortal gehört:

Ein Echtgeld-Shop, der bereits vor Release teilweise umstritten ist

Eine Solo-Kampagne, die man aber auch gemeinsam erleben kann

PvE und PvP-Inhalte für 4 bis 8 Spieler

Clans mit bis zu 100 Mitspielern

6 deutsche Server zum Start, aber keine deutsche Sprachausgabe

6 verschiedene Klassen und erste Hinweise auf eine 7.

Raids für bis zu 48 Spieler

Bekannte Inhalte aus Diablo, wie Rifts, Kopfgelder und Paragon-Level

Wann und wo genau erscheint Diablo: Immortal? Am Donnerstag, dem 2. Juni, um 19:00 Uhr, sollen die Server für das MMO live gehen. Dann könnt ihr das Game auf Android, iOS und PC spielen. Hier bekommt der PC allerdings bereits eine erste Extrawurst, denn dort könnt ihr Diablo: Immortal bereits jetzt über BattleNet herunterladen, damit ihr direkt loslegen könnt.

Einen Preload gibt es für die Smartphone-Versionen des Spiels nicht. Dennoch versprechen die Entwickler, dass man Diablo: Immortal mit dem „Smartphone-First“-Gedanken gebaut hat. Das bedeutet, dass ihr das Spiel zwar auf dem PC erleben und auch Crossplay- sowie Cross-Save-Funktionen nutzen könnt, es aber in erster Linie ein Spiel für Android und iOS ist.

Checkliste – Sollte ich Diablo: Immortal spielen?

Damit ihr eine schnelle Übersicht habt, haben wir hier 10 Aussagen für euch vorbereitet. Solltet ihr 8 davon mit „Ja“ beantworten, dürfte Diablo: Immortal auf jeden Fall interessant für euch sein. Wenn ihr euch dennoch unsicher seid oder weniger Aussagen bejahen könnt, gibt es weiter unten noch einmal einen Überblick dazu, was euch in Diablo: Immortal genau erwartet.

Ich habe kein Problem mit einem Echtgeldshop, der mir das Leben leichter macht

Ich möchte ein Diablo spielen, aber mit vielen Mitspielern

Generell fühle ich mich in MMOs zu Hause

Ich spiele regelmäßig an mobilen Geräten

PvP finde ich in Ordnung, solange man mich nicht dazu zwingt

Ich habe mir schon lange ein Diablo gewünscht, was mehr in Richtung MMORPG geht

Es nervt mich, wenn ich mehrere verschiedene Charaktere spielen muss, um alles zu sehen

Loot liebe ich und sehe gerne viel Beute fallen

Ich möchte auch schwierigere Inhalte in einem Action-Kampfsystem erleben

Ich habe Spaß daran, lange nach der perfekten Ausrüstung zu suchen und an meinem Build zu feilen

Diablo: Immortal – Was steckt drin?

Warum sollte ich mir das ansehen? Vor allem Fans von den bisherigen Diablo-Titeln sollten sich auch Immortal ansehen, doch nicht nur die holt das Mobile-MMO ab. Denn Immortal bewegt sich weiter in Richtung eines MMORPGs, als seine Vorgänger das tun und könnte somit auch für Anhänger dieses Genres interessant sein.

Aber was macht ihr dort nun eigentlich den ganzen Tag? Auf folgende Inhalte konzentriert sich das Spielerlebnis von Diablo: Immortal:

Eine etwa zehnstündige Kampagne und noch mehr Story, die ihr in der Welt entdecken könnt

Rifts und Kopfgelder, die nicht erst im Endgame kommen, sondern euch schon beim Leveln begleiten

Dungeons für 4 Spieler

Raids in verschiedenen Schwierigkeiten für 8 Spieler

Besondere Raids, in denen die sogenannten Immortal mit 48 Spielern kämpfen können

Komplett optionales PvP, was für Clans und Gruppen ausgelegt ist

Der Cycle of Strife: Was das ist, fragt ihr euch? Mit Recht. Denn hinter dem anfänglich eher merkwürdigen Namen steckt das größte Feature von Diablo: Immortal. Im Cycle of Strife kämpfen immer zwei Fraktionen gegeneinander. Die regierenden Immortals und die Schatten, die versuchen, sie zu stürzen. Dabei kämpfen die jeweiligen Clans in riesigen PvP-Schlachten.

Die Immortals gilt es zu stürzen, um selbst einer zu werden

Dabei können die Schatten ein Mal pro Woche versuchen, die Immortals zu stürzen. Gewinnen sie dabei ausreichend viele Runden, können sie den Boss der Immortals angreifen. Dann entsteht ein epischer Kampf, bei dem ein Spieler der Immortals tatsächlich zum Raid-Boss wird. In einem 30 gegen 1-Kampf muss der Immortal dann bezwungen werden, welcher enorm starke Fähigkeiten bekommt, um sich zu verteidigen.

Gelingt es den Schatten die Immortals zu stürzen, werden sie die neuen Immortals. Als ein solcher habt ihr dann auch Zugang zu besonderen Dungeons und 48-Spieler-Raids

Immortal krempelt das Klassensystem um

Wie funktionieren die Klassen? Auch hier kommt einem sofort ein MMORPG in den Kopf, nämlich Final Fantasy XIV. In Immortal braucht ihr auch nur einen Charakter und könnt mit diesem jede verfügbare Klasse spielen. Das funktioniert allerdings nicht so einfach, wie ihr das in anderen MMORPGs eventuell gewohnt seid.

Vorerst soll der Klassenwechsel zeitlich begrenzt sein und entweder jede Woche oder jeden Monat funktionieren. Die genaue Grenze wird weiterhin ermittelt und kann sich entsprechend auch verändern.

Welche Klassen gibt es? Zur Auswahl stehen 6 Klassen, die es bereits in Diablo 3 gab:

Totenbeschwörer

Kreuzritter

Dämonenjäger

Mönch

Barbar

Zauberer

Außerdem haben Leaker in den Spieldateien bereits Hinweise auf eine ganz neue Klasse gefunden. Der Blutritter soll demnach eine Art Nahkampf-Vampir werden, bestätigt ist er aber noch nicht.

Die Systemanforderungen von Diablo: Immortal

Wie und wo könnt ihr spielen? Auf den meisten gängigen PCs und Smartphones dürfte Diablo: Immortal recht problemlos laufen. Wir zeigen euch trotzdem noch einmal, was genau ihr minimal benötigt, um das MMO zu zocken.

PC:

Betriebssystem: Windows 7/8/10/11 (empfohlen: 10 oder 11)

CPU: AMD FX-8100 oder Intel Core i3 (empfohlen: Intel Core i5 oder AMD Ryzen 5)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 oder Intel HD Graphics 530 (empfohlen: NVIDIA GeForce GTX 770 oder AMD Radeon RX 470)

RAM: 4 GB (empfohlen: 8 GB)

Festplattenspeicher: 24 GB

Android:

Betriebssystem: Android OS 5.0

Prozessor: Snapdragon 660 / Exynos 9611

Grafikprozessor: Adreno 512 / Mali-G72 MP3

Arbeitsspeicher: 2 GB RAM

Festplattenspeicher: 2,4 GB + 10 GB für Patch

iOS:

Betriebssystem: iOS 11

Gerät: iPhone 6s

Festplattenspeicher: 3,3 GB + 9,5 GB für Patch

Das Spiel selbst findet ihr dabei auf BattleNet, im PlayStore und im AppStore. Anmelden könnt ihr euch für alle Versionen direkt über die Website von Blizzard.

Was haltet ihr selbst von Diablo: Immortal? Habt ihr durch unseren Check herausgefunden, ob das Spiel etwas für euch ist? Oder war euch sowieso von vorneherein klar, dass ihr dem Game einen Besuch abstatten werden? Werdet ihr auf dem Handy zocken oder doch eher zur PC-Version greifen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

