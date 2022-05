Diablo Immortal: Die Klassen im Ranking – Das werdet ihr zum Release spielen

Among the Trolls ist ein neues Survival-Spiel, das noch dieses Jahr im Early Access auf Steam erscheinen soll. Wir zeigen 2 Trailer, die euch den ersten Eindruck geben.

Wer also gerne Untote an seiner Seite hat und diese mit Fähigkeiten und Magie unterstützen möchte, macht mit dem Totenbeschwörer nichts verkehrt.

Zauberer können riesige Meteore vom Himmel herabfallen lassen oder sich mit dem Teleport an eine ganz andere Position bewegen. Ihr primärer Angriff ist ein Magisches Geschoss, das in der ultimativen Form auch Feinde mit Frostmagie verlangsamen kann.

Wer also gerne mitten im Geschehen steht und kein Problem damit hat, an der Front auf die Nase zu bekommen, der ist beim Barbar absolut richtig.

Das kann der Mönch: Der Mönch ist ein heiliger Krieger und Meister der Kampfkunst. Er setzte auf blitzschnelle Schläge mit seiner Faust und bietet viel Mobilität. So kann er zwischen Feinden hin und her springen und sie nach hinten wegschleudern.

Darum ging’s: Wir von MeinMMO haben euch gefragt , mit welcher Klasse ihr in Immortal starten werdet. Zum Zeitpunkt der Auflösung am 20. Mai haben 2.128 Personen an der Abstimmung teilgenommen.

Das neue Diablo Immortal erscheint am 2. Juni. Wir von MeinMMO wollten von unseren Lesern wissen, mit welchen Klassen sie in das Abenteuer startet. Ihr habt abgestimmt und wir stellen euch das Ergebnis vor.

