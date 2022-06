Diablo Immortal: Tier List – Welche ist die beste Klasse?

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Mit seinen Skills passt der Dämonenjäger gut für Solo-Spieler, aber auch in Gruppen. Denn selbst ohne Gruppen-Buffs ist die Klasse mit hoher Mobilität, Mehrfachschuss und dazu hohem Single-Target-Schaden in Mehrspieler-Inhalten gern gesehen. Durch die recht einfache Handhabung der Skills eignet sich der Demon Hunter gut für „Noobs“, die neu im Spiel sind.

Nachfolgend wollen wir auf jede der Klassen eingehen und ihre Vor- und Nachteile für euch verdeutlichen. Bedenkt, dass sich unsere Tier List und die empfohlenen Skills in erster Linie an Spieler der Stufe 60 richten. Dennoch können sie auch beim Leveln genutzt werden.

Auf was basiert die Tier List? Das obige Ranking zeigt eine Allgemeinwertung der Klassen. Jede hat ihre Vor- und Nachteile. Wer im PvP gut ist, muss das nicht zwangsläufig auch in Raids sein. Für die Einschätzung haben wir uns mehrere Tier Lists von Webseiten wie WoWHead und den Experten von Maxroll.gg angesehen und miteinander verglichen. Auch unsere eigene Erfahrung spielt in dieses Ranking mit hinein.

