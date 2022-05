Activision Blizzard wird Diablo Immortal in 2 EU-Ländern nicht veröffentlichen

Ein Mitarbeiter von Activision Blizzard hat bestätigt, dass das neue Action-RPG Diablo Immortal in Belgien und den Niederlanden nicht erscheint. Grund dafür sind die strengen Gesetze in Sachen Lootboxen in beiden Ländern. Der Release auf PC, iOS und Android ist am 02. Juni.

In vielen Ländern, nicht nur in Europa, gehen Staaten gegen Ausbeutung von Spielern in Videospielen vor. Belgien und die Niederlande sind dabei Vorreiter in Europa und haben Gesetze gegen zu heftige Lootboxen erlassen.

Die Spiele gelten dann als „Glücksspiel“ und werden auch entsprechend behandelt.

Um die scharfen Gesetze in den beiden Ländern zu umgehen, haben sich die Verantwortlichen bei Activision Blizzard nun entschieden, Belgien und Niederlande komplett auszulassen. Diablo Immortal erscheint in beiden Ländern nicht.

Alles zum Release von Diablo Immortal am 02. Juni findet ihr in unserem Info-Hub:

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – Release, Kosten, Gameplay

„Das liegt an den derzeitigen Betriebs-Bedingungen “

Warum erscheint das Spiel nicht? Die Gesetze der beiden EU-Länder sind deutlich schärfer als die deutschen in Sachen Lootboxen. So braucht man in Belgien eine staatliche Genehmigung für Glücksspiel, ähnlich wie in Deutschland.

Ohne diese Genehmigung kann es zu hohen Geldstrafen kommen (via kotaku.com).

Ein Sprecher von Activision Blizzard sagte der niederländischen Seite tweakers: „Das liegt an den derzeitigen Betriebs-Bedingungen für Spiele in diesen Ländern“ (via tweakers.net).

Auf reddit kursiert zudem ein Post eines Gamemasters von Blizzard, der explizit sagt, es gehe dabei um die Lootboxen im Spiel. Sollten sich die Regeln für Glücksspiel in den Ländern nicht ändern, ist kein Release in Belgien und den Niederlanden zu erwarten (via reddit.com).

Das passt auch zu den verstärkten Pay2Win-Vorwürfen der letzten Zeit:

Diablo Immortal: YouTuber verrät, wie „krass Pay2Win“ das neue Spiel von Blizzard ist

Es ist zwar noch nicht gänzlich geklärt, wie der Shop von Diablo Immortal zum Release am 02. Juni aussehen wird. Doch man möchte zumindest vorerst wohl vermeiden, eine Wertung als „Glücksspiel“ zu riskieren.

Das MMORPG Lost Ark wurde zum Release sogar verboten in beiden Ländern. Wir haben damals mit einem Anwalt gesprochen, ob sowas auch in Deutschland passieren kann:

Könnte das MMORPG Lost Ark auch in Deutschland verboten werden? Wir fragten einen Anwalt

Wir werden wohl erst nach dem Release sehen, ob Activision Blizzard hier einfach nur vorsichtig ist oder die Glücksspiel-Mechaniken tatsächlich voll zuschlagen.

In einem Interview mit MeinMMO haben die Verantwortlichen bereits auf die Pay2Win-Kritik reagiert: Chefs von Diablo Immortal reagieren auf Pay2Win-Vorwürfe vom größten MMORPG-YouTuber

Gern lesen wir auch eure Gedanken zum Thema Pay2Win in Diablo Immoratal. Lasst uns doch einen Kommentar da.