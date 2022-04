Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – Release, Kosten, Gameplay

Der Release von Diablo Immortal rückt immer näher und viele Fans fragen sich: Gibt es zuvor eine Beta? Was kostet mich das Spiel? Und wie sieht das Gameplay überhaupt aus? MeinMMO beantwortet euch die wichtigsten Fragen.

Mit Diablo Immortal kommt die beliebte Action-RPG-Reihe erstmals offiziell für Mobilgeräte mit iOS und Android. Mehr noch, das Spiel wird zu einem echten MMO und will mit haufenweise neuen Features locken.

Damit ihr genau wisst, was auf euch zukommt und wann ihr endlich selbst Hand an das neue Diablo legen könnt, haben wir alle wichtigen Infos rund um Diablo Immortal hier für euch gesammelt.

Beachtet bitte, dass die Informationen hier zum größten Teil auf Infos aus der neusten Beta oder aus Interviews stammen (Stand 7. April 2022). Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald es neue Infos gibt.

Diablo Immortal: FAQ – Die wichtigsten Infos im Überblick

Wann ist der Release von Diablo Immortal? Bisher gibt es noch kein konkretes Datum für den Release. Immortal soll aber noch in der ersten Hälfte von 2022 erscheinen. Wird es eine Beta geben? Eine Closed Beta wurde bereits durchgeführt. Zu einer Open Beta fehlen noch Infos. Falls sie jedoch erscheint, wird sie vermutlich recht kurzfristig vor Release verfügbar sein. Welche Kosten fallen an? Diablo Immortal ist vollkommen Free2Play, hatte jedoch in allen Tests bisher einen Shop. Die Preise sind noch nicht final und werden vermutlich bis zum Release angepasst. Kommt Diablo Immortal für iOS oder Android? Immortal wird sowohl auf iOS- als auch Android-Geräten spielbar sein. Emulatoren für den PC sind nicht verboten, werden aber auch nicht offiziell unterstützt. Wie sieht das Gameplay aus? Trotz vieler MMO-Elemente bleibt Diablo Immortal im Herzen ein Action-RPG. Euch stehen zu Release die 6 bekannten Klassen aus Diablo 3 zur Verfügung. Durch vorhergehende Tests gibt es bereits etliche Gameplay-Videos.

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

Das Release-Datum von Diablo Immortal

Wann erscheint Diablo Immortal? Der Game Director von Diablo Immortal, Wyatt Cheng, bestätigte bereits mehrmals, dass das Spiel noch in der ersten Hälfte von 2022 erscheinen wird. Das bedeutet: Ihr werdet noch vor Juli spielen können.

Es gab bereits eine Art Leak. Als Immortal über iOS vorbestellbar war, erschien dort der 30. Juni als Release-Datum. Dieses Datum sollte jedoch laut Diablo-Chef Rod Fergusson nur ein Platzhalter sein.

Wir denken allerdings, dass das Datum den Release ganz gut trifft. Diablo Immortal fühlt sich bereits recht vollständig an und es fehlt nur noch an Politur. Kommt es zu keinen Komplikationen mehr, sollte grob um Juni für den Launch stimmen.

Kommt eine Open Beta und wie mache ich mit?

Das ist der Stand: Die jüngste Beta lief von November 2021 und endete im Januar 2022 mit einem Stream, welcher verriet, wie es weitergeht. Wirklich neue Infos gab es dort allerdings keine.

Blizzard schweigt bislang zum Thema Open Beta. Es ist gut möglich, dass kurz vor dem Release noch eine Beta für alle Interessierten stattfindet, welche dann nahtlos über einen Soft-Launch in das fertige Spiel übergeht. Ihr könnt euch bereits jetzt vorab anmelden:

Free2Play-Games setzen oft auf eine solche Form eines Release, weswegen das auch bei Diablo Immortal denkbar ist. Da die Entwickler großen Wert auf Feedback der Spieler setzen und dieses umsetzen wollen, wäre eine Open Beta nur logisch.

Preis und Kosten von Diablo Immortal

Was kostet mich das Spiel? Ihr könnt Diablo Immortal vollkommen kostenlos spielen. Das MMO wird Free2Play, besitzt jedoch nach aktuellen Infos einen Shop. Dort könnt ihr gegen Echtgeld verschiedene Items kaufen.

In den letzten Tests waren einige dieser Items nicht rein kosmetisch, sondern brachten einige Vorteile mit sich. So gibt es etwa Gegenstände, mit welchen ihr euren Loot aus einigen der Inhalte verbessern könnt.

In der Community gibt es aktuell große Diskussionen um mögliches Pay2Win. So soll man etwa 40 Jahre brauchen, um die besten Items zu kriegen. Ob das jedoch für die Release-Version stimmt, ist noch offen. Auch endgültige Preise und Shop-Inhalte sind noch nicht bekannt.

Muss ich zahlen? Laut Beta-Testern aus der Community braucht man nicht das „beste Gear“, um kompetitiv mitmachen zu können. Es gibt zwar PvP und härtere PvE-Inhalte wie Raids, jedoch reichen regulär gefundene Items, für die man nicht extra zahlen muss.

Ein gewisser Grind sei zwar notwendig, allerdings gehöre dieser ohnehin zu Diablo. Wer zahlt, komme lediglich schneller an die letzten paar Prozente, die ihn noch verbessern können. Das soll jedoch nur für die wenigsten Spieler wirklich ausschlaggebend sein.

Außerdem bietet Diablo Immortal einen Battle Pass, der nach neusten Informationen einen kostenlosen und einen kostenpflichtigen Pfad besitzt. Hier könnt ihr euch bestimmte Inhalte sogar ohne zu zahlen erspielen.

Gameplay und Inhalte von Diablo Immortal

Wie spielt sich Diablo Immortal? Diablo Immortal folgt der Tradition der Reihe und wirft euch in ein Action-RPG bzw. MMO mit isometrischer Perspektive („schräg von oben“). Ihr steuer dabei entweder mit dem Touch-Screen eures Geräts oder mit einem Controller.

Zur Auswahl stehen euch aktuell 6 bekannte Klassen, die es schon in Diablo 3 gab sowie eine mögliche weitere Klasse:

Totenbeschwörer

Kreuzritter

Dämonenjäger

Mönch

Barbar

Zauberer

Außerdem wurde in den Spieldaten schon ein Hinweis auf eine neue Klasse gefunden: den Blutritter, eine Art Nahkampf-Vampir

Anders als normalerweise in Diablo und generell MMOs, braucht ihr jedoch keine alternativen Charaktere oder „Twinks“. Ihr werdet eure Klasse einfach wechseln können.

Die Story von Diablo Immortal: Cycle of Strife, PvP und PvE

Was ist der Cycle of Strife? Das größte Feature von Diablo Immortal ist der Cycle of Strife. Hier kämpfen 2 Fraktionen gegeneinander: die herrschenden Immortals und die angreifenden Schatten. Die jeweiligen Clans (Gilden) kämpfen um die Herrschaft in riesigen PvP-Schlachten.

Jede Woche können die besten Schatten-Clans die herrschenden Immortals angreifen. In Teams treten sie dann gegeneinander an. Gewinnen sie genügend Runden, können sie den Chef der Immortals angreifen. In einem 30vs1 wird dieser dann zu einem echten Raidboss mit besonderen Fähigkeiten.

Gewinnen die Schatten auch hier, wird durch ein Battle Royale entschieden, wer der nächste Herrscher wird. Teilnehmer erhalten einen besonderen Buff, der ihr Können zeigt. Immortals bekommen zudem Zugang zu besonderen Dungeons und Raids.

Der Cycle of Strife selbst ist die eigentliche Story von Diablo Immortal. Die Immortals wurden eingesetzt, um Sanktuario zu schützen. Die Schatten sollen sie stetig prüfen, damit sie nicht hochmütig werden. Die ganze Geschichte spielt zeitlich zwischen Diablo 2 und Diablo 3.

Welche Inhalte gibt es noch? Diablo Immortal stützt sich mit all seinen Features auf MMO-Inhalte. Dementsprechend gibt es haufenweise Content für Gruppen. Allerdings bleiben bekannte Inhalte aus älteren Diablo-Teilen ebenfalls vorhanden:

Es gibt eine Kampagne, die grob 10 Stunden dauern soll, wenn man sie am Stück spielen würde

Rifts und Kofgelder begleiten euch schon beim Leveln

Paragon-Level kommen ebenfalls zurück

Dungeons sind ausgelegt für 4 Spieler

Raids gibt es für 8 Spieler und mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden

Immortals können Raids für bis zu 48 Spieler besuchen

PvP ist reine Gruppen-Sache und für Clans gedacht – aber auch rein optional

Items können, wie von Diablo gewohnt, überall fallen. Einige Aktivitäten haben grundsätzlich höhere Chancen auf guten Loot, aber ihr sollt nicht zu PvE oder PvP gezwungen sein, um alles zu erhalten.

