So lange dauert die Story-Kampagne von Diablo Immortal

In einem weltweit exklusiven Interview sprach MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski mit zwei führenden Entwicklern über Diablo Immortal. Wyatt Cheng (Game Director) und Joe Grubb (Principal Game Designer) verrieten unter anderem mehr zur Länge der Story-Kampagne und wie diese aufgebaut sein wird.

Genre: Action-RPG | Entwickler: Blizzard/NetEase | Plattform: Android, iOS | Release: 2022

Der Release von Diablo Immortal wird vermutlich noch in der ersten Hälfte von 2022 passieren. In der letzten Beta-Testphase, an der MeinMMO teilnahm, war das MMORPG schon sehr rund. Unser Eindruck nach dem Tests war, dass vor allem nur noch der Feinschliff fehlt.

Der Release sollte also wirklich nicht mehr lange dauern. Das nahmen wir zum Anlass, um mit Blizzard über Diablo Immortal im Interview zu reden.

Jeder MMORPG-Fan sollte sich unbedingt Diablo Immortal ansehen

Die Haupt-Story wäre in unter 10 Stunden zu beenden, könnte man sie linear spielen

Als ich Wyatt Cheng und Joe Grubb nach der Kampagnenlänge von Diablo Immortal fragte, blickte Game Direktor Cheng direkt nachdenklich nach oben und kaute eine Weile auf seiner Antwort herum.

Es war ihm anzusehen, dass er hier nichts falsches sagen wollte und ihm die Einschätzung der exakten Länge nicht so leicht fiel. Denn das MMORPG bietet in dem Sinne keine lineare Erfahrung.

Wyatt Cheng erklärte, wie die Story-Kampagne aufgebaut ist: „Verschiedene Leute brauchen unterschiedlich viel Zeit. Ich zögere mit der Antwort, weil unsere Story mit 8 Zonen strukturiert ist. Du kannst aber nicht einfach in die Zone teleportieren, die Story spielen und bist dann fertig.

Die Story in jedem Gebiet dauert so 15 bis 45 Minuten. Oder sagen wir, etwa eine halbe Stunde. Aber jede davon hat eine Level-Begrenzung. Der ‚Eingeweide-Sumpf‘ etwa ist für Stufe 40-45. Sobald du Stufe 40 erreichst, kannst du also dort die Story erleben, welche wiederum die Story der vorhergehenden Zone fortführt und später fortgesetzt wird.

Wenn du die Haupt-Story-Quest in dieser Zone erledigt hast, findest du andere Aktivitäten wie Elder Rifts, Kopfgelder oder Dungeons, um genug EXP zu bekommen, damit du die benötigte Stufe für die nächste Zone erreichst.

Wenn es nur die Story gäbe ohne Level, wärst du vermutlich in unter 10 Stunden fertig. Aber es gibt diesen ganzen anderen Content, den du erledigen kannst.“

Alles, was ihr zu Diablo Immortal wissen müsst – in 3 Minuten

„Immortal ist das größte und ehrgeizigste Diablo bisher“

Principal Game Designer Joe Grubb ergänzte noch, dass es mehr Story-Content als nur die Kampagne geben wird:

„Immortal ist das größte und ehrgeizigste Diablo bisher. Darum gibt es nicht nur die eine Quest-Reihe, sondern super viel Content drumherum. Auch Story-getriebener Content wie Nebenquests mit Charakteren, denen ihr helft. Es kommt wirklich drauf an, wie sehr man sich darauf einlassen will. Ignoriert man all diese Inhalte, geht es recht schnell. Aber wenn man Immortal voll erleben will, dann ist das eine deutlich größere Erfahrung.“

Wie sieht es mit deutscher Vertonung aus?

In den letzten Jahren bei MeinMMO habe ich gelernt, dass vielen von euch eine deutsche Vertonung am Herzen liegt. Deshalb fragte ich danach, ob es eine geben wird.

Hier muss ich euch leider enttäuschen. Zum Release ist das nicht vorgesehen.

Cheng erklärte mir, dass es ein Voice-Over für die Haupt-Story auf Englisch und einigen Sprachen geben wird, bei denen deutsch nicht dabei ist. Dafür wird es aber deutsche Untertitel zur englischen Vertonung und deutsche Texte im User-Interface geben.

Beachtet allerdings, dass Diablo Immortal ein Live-Service-Game ist, welches immer weiter entwickelt werden soll. In Zukunft würde hier also schon eine Option bestehen, dass irgendwann eine deutsche Vertonung kommen wird.

Morgen erscheint der zweite Teil des Interviews. Insgesamt sprachen wir eine halbe Stunde mit Wyatt Cheng und Joe Grubb. Ihr werdet morgen hier auf MeinMMO den zweiten Teil des Interviews finden. Dort beschäftigen wir uns mit:

den Änderungen, die es zwischen Beta und Release gab

den sozialen Systemen des MMORPGs

der Balance zwischen PvE- und PvP-Inhalten und Gildensystemen

Den zweiten Teil werden wir hier nach Veröffentlichung verlinken. Bis dahin, schaut euch doch die RPG-Empfehlung Solasta an:

Der neue Koop-Modus ist genau das, was Solasta auf Steam braucht – Ein echter Rollenspiel-Tipp