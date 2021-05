Blizzard verspricht: Diablo Immortal hat viel „reichhaltigeres“ Endgame als Diablo 3

Das steckt dahinter: Nach allem, was die Entwickler sagen, soll Diablo Immortal offenbar ein hochwertiges Mobile-MMO werden, das über Jahre unterstützt wird. Das erklärt auch, warum die Entwicklung von Diablo Immortal für ein Mobile-Spiel so ungewöhnlich lange dauert.

Wie viele Zonen hat Diablo Immortal zum Start? Es sind 10 Zonen geplant. Nach der „Frozen Tundra“ soll es in die Hölle und in einen weiteren Dungeon gehen.

So sieht das Helliquary im Spiel aus: Es läuft seit einigen Wochen eine Alpha von Diablo Immortal in Australien . Die ersten Spieler haben das System also schon getestet. Ein YouTuber sagt, der erste Boss in dem System, “Lassal”, hätte ihn stundenlang gekillt, bis er dahinterkam, wie man ihn ausschalten kann.

Normalerweise, wenn wir an Games denken, dann denken wir daran, über die Story hochzuleveln, alle Zonen zu sehen und dann erreichst du das Höchstlevel und das Spiel ist zu Ende. Aber bei Diablo Immortal startet dann eine ganz neue Version des Spiels und all diese Systeme werden freigeschaltet und du kannst aus einer Vielzahl von Elementen wählen.“

Mit „Endgame“ meint man in MMOs die Zeit nach dem Erreichen des Maximal-Levels. Das Endgame beginnt normalerweise, nachdem man die eigentliche Story abgeschlossen hat. Bei einem normalen Singleplayer-Spiel hätte man das Game an der Stelle „durchgespielt“ – bei einem Games-as-a-service geht es weiter.

Der Release von Diablo Immortal (iOS, Android) steht an: Das Action-MMO soll noch 2021 kommen. Die Entwickler versichern in einem Interview nun, dass das Mobile-Spiel im Endgame mehr bieten soll als Diablo 3. Von einer Vielzahl Aktivitäten im PvE und PvP ist die Rede – auch nach dem Launch soll Diablo Immortal stark weiterentwickelt werden.

