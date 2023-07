Deutsche sagen in Foren, sie hassen Diablo Immortal, geben Blizzard dennoch 15,4 Millionen € dafür

Das Mobile-Game Diablo Immortal gilt für viele Spieler und Fans von Diablo als ein Sündenfall von Blizzard, als Frechheit, als manipulative Play2Win-Hölle. Man fluchte öffentlich über Spiel, das die langjährige Liebe der Diablo-Fans in bare Münze verwandele. Auch in Deutschland war die Empörung in Foren über Diablo Immortal und Blizzard groß, aber die Umsatz-Zahlen zeichen ein Jahr nach Release ein anderes Bild.

Wie erfolgreich ist Diablo Immortal?

Laut einer Mischung aus Analyse und Schätzung der Datenfirma data.ai hat Diablo Immortal im 1. Jahr seit dem Release 525 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Man geht von knapp 22 Millionen weltweiten Downloads aus. Diablo Immortal erschien am 2. Juni für iOS, Android und Windows.

Nur 14 Mobile-Spiele vorher haben die Marke von 500 Millionen $ schneller durchbrochen: Das waren Games wie Pokémon GO, Candy Crush Saga oder Genshin Impact. Unter den MMORPGs ist Diablo Immortal das 3. erfolgreichste Mobile-Spiel überhaupt.

Die tatsächlichen Einnahmen von Diablo Immortal sind sogar noch höher als die 525 Millionen $, die data.ai annimmt. Denn es fehlen etwa die Einnahmen einiger Android-Marktplätze. Die Einnahmen über den PC fließen ebenfalls nicht in die Umsatzzahl ein.

Diese Klassen hätten sich viele Diablo-Fans für ein anderes Spiel ihrer Lieblingsreihe gewünscht:

Deutsche geben mehr Geld für Diablo Immortal aus als Franzosen, Spanier und Briten zusammen

Woher kommt das Geld? Das meiste Geld haben, wie erwartet, Spieler aus China ausgegeben. Diablo Immortal wurde in Zusammenarbeit mit NetEase entwickelt. Experten dachte schon immer, dass Blizzard mit dem Titel den chinesischen Markt anpeilt, wo es zuletzt so viel Ärger gab.

Auch um Diablo Immortal gab es im Juni 2022 Trubel in China, der hat sich aber offenbar rasch genug gelegt, damit Blizzard dort gelegt, damit:

Blizzard 36,8 % der Einnahmen in China generieren konnte.

Auf Platz 2 der Ausgaben für Diablo Immortal liegt die USA mit 24,4 %.

Das Gaming-verrückte Südkorea folgt mit 8,7 % der Einnahmen.

Deutschland ist mit einem Anteil von 3,3 % dabei.

Der Anteil von 3,3 % an den Einnahmen von 525 Millionen $ sind etwa 17,33 Millionen $ – gut 15,4 Millionen Euro.

Die Begeisterung für das „Pay2Win“-Diablo scheint gerade in Deutschland deutlich größer zu sein als in vergleichbaren Ländern wie Frankreich (1,3 %), Japan (2,2 %) oder Großbritannien (1,2 %). Spanien (0,4 %) und Italien (0,7 %) schneiden schwächer.

Bei einigen unserer europäischen Nachbarn wie Belgien und Holland durfte Diablo Immortal gar nicht verkauft werden.

Das steckt dahinter: Das zeigt einmal mehr, dass das ganz größte Geld im Gaming, auch im Mobile-Gaming, in den USA und China verdient wird.

Aber unter den europäischen Märkten ist Deutschland dann noch am größten.

Die Ablehnung gegen Mobile-Spiele und gegen Mikrotransaktionen, die man in Kommentaren und Foren oft liest, scheint sich jedenfalls im Kaufverhalten der Deutschen nicht widerzuspiegeln. Wobei man bei den Zahlen bedenken muss, dass sie absolut sind und nicht auf „Pro Kopf“ umgelegt wurden.

Die USA haben etwa 4-mal mehr Einwohner als in Deutschland, aber geben sogar 7-Mal so viel Geld für Diablo Immortal aus wie wir – ganz so schlimm wie die US-Amerikaner sind wir im Aspekt „Bereitschaft Geld für ein mobiles Pay2Win-Diablo auszugeben“ also noch nicht.

