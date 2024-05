Blizzard feiert den Geburtstag von Diablo 4, schenkt euch Skins, steckt massenhaft Schatzgoblins ins Spiel

Zum ersten Geburtstag von Diablo 4 findet ein Event statt: Beim „Marsch der Goblins“ könnt ihr euch Belohnungen, Gold und XP-Boni sichern. Und auch in Diablo Immortal gibt es etwas zu feiern.

Diablo 4 feiert bald einjähriges Jubiläum – am 6. Juni 2023 hatte das ARPG seinen Release. Zu diesem Anlass findet in dem Spiel das Event „Marsch der Goblins“ statt. Während dessen treiben sich mehr Schatzgoblins herum – und sie haben auch mehr Beute dabei, die ihr ihnen abnehmen könnt.

Darüber hinaus gibt es mehr Schreine, die euch Boni verschaffen und obendrauf bekommt ihr mehr XP und Gold. Das Gold könnt ihr besonders gut für ein neues Crafting-System gebrauchen, denn das Verbessern ist ziemlich „teuer“, auch wenn die Entwickler kürzlich Kosten verringert haben.

Auch in Diablo Immortal könnt ihr euch während des Events zum zweijährigen Jubiläum verschiedene Belohnungen sichern. Wir fassen alle Infos zusammen.

Cosmetics, Gold und XP-Boni in Diablo 4

Wann findet das Event statt? Der „Marsch der Goblins“ findet vom 6. bis zum 13. Juni in Diablo 4 statt. Während dessen erwarten euch verschiedene Boni, die euch das Leveln noch einfacher machen und euch Gold verschaffen. Dazu gibt es im Shop kosmetische Belohnungen, die ihr einfordern könnt.

Welche Belohnungen erwarten mich? In Diablo 4 könnt ihr euch während des „Marsch der Goblins“-Events „ein kosmetisches Geschenk im Shop einfordern.“ (Quelle: Blizzard). Bis zum 20. Juni habt ihr Zeit, um die Geschenke abzuholen.

Während des Events gibt’s kosmetische Items im Shop von Diablo 4. Quelle: Blizzard

Darüber hinaus gibt es Beute, die ihr beim Spielen bekommt. Zwischen dem 6. und 13. Juni treiben sich mehr Schatzgoblins in Sanktuario herum. Sie tauchen in Dungeons teilweise zu zweit auf, aber auch in größeren Gruppen. Auch die „Schreine der Gier“ erscheinen häufiger und erhöhen somit die Reichtümer, die ihr den Goblins abnehmt.

Schatzgoblins tauchen während des Events auch in Banden auf. Die Goblins droppen Taschen voller 925er-Items.

Wie kann ich dabei schneller leveln? Der zweite Teil des „Marsch der Goblins“-Events ist eine Jubiläumsversion des „Segen der Mutter.“ Die Version des Segens ist 10 Tage aktiv und verschafft euch:

25 % mehr Erfahrung

50 % mehr Gold

Die Boni sind nicht nur multiplikativ, sondern auch stapelbar. Ihr könnt sie somit in etwa mit Elixieren und der Urne der Aggression kombinieren und noch schneller leveln. Dieser Bonus gilt laut Blizzard sowohl für Saisonale als auch Ewige Realms sowie alle Weltstufen.

Das eignet sich gut dazu, den Battle Pass zu leveln, schneller höhere Weltstufen zu erreichen und den aktuellen Charakter auf Level 100 zu bringen – oder einen weiteren Charakter zu leveln. Tipps, um möglichst flott zu leveln, findet ihr hier:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Diablo 4: Schnell leveln in Season 4 – Leveling Guide bis Level 100 von Maik Schneider

Verschiedene Aktivitäten zum Jubiläum in Diablo Immortal

Was ist in Diablo Immortal los? Auch in Diablo Immortal findet zum zweijährigen Jubiläum das „Marsch der Goblins“-Event statt. Vom 6. bis zum 20. Juni werdet ihr reich belohnt, wenn ihr Schatzgoblins tötet und Aktivitäten abschließt.

Dabei sichert ihr euch Handwerksmaterialien, Gold, legendäre Gegenstände und das kosmetische Portal „Glorreiche Dämmerung.“ Nehmt ihr an Jubiläumsereignissen teil, schließt ihr wöchentliche Aufgaben ab. Beim Einloggen während des Jubiläums bekommt ihr den kosmetischen Avatar-Rahmen „Vergehender Zyklus“.

In Diablo Immortal findet ihr während des Events eine Übersicht zu den Aktivitäten.

In der „Prüfung der Plünderung“ öffnet ihr Schatzkisten und während des Matches tauchen Schatzgoblins auf, die Loot fallen lassen. Im Bosskampf „Goldverfluchter Goliath“ kämpft ihr gegen Knorzer aus Diablo 4. Für euren ersten Tagessieg über den Boss erhaltet ihr einen legendären Gegenstand.

Vom 6. bis zum 13. Juni findet die „Goblinplünderung“ statt. Der Buff ist für 36 Spielstunden aktiv und läuft nur, während ihr online seid. Für folgende Spielinhalte erhaltet ihr 200 % der Belohnungen:

Horadrisches Bestiarium

Reliquiar der Hölle

Herausforderungsportale

Kopfgelder

Ältestenportale

Angeln

Schloss Cyrangar

Getötete Monster

Punkte für den Battle Pass aus Kodex-Aufgaben

Um den XP-Bonus während des Events in Diablo 4 so richtig auszunutzen, könnt ihr ihn nicht nur mit der Urne der Aggression und einem Elixier kombinieren. Mit einer Quest könnt ihr zwei Tränke gleichzeitig auszurüsten und die Boni von beiden Elixieren stapeln. Allerdings geht das nur mit einem ganz bestimmten Trank: Diablo 4: Eine Quest ermöglicht euch, zwei Tränke auszurüsten und alle Boni zu nutzen