Diablo 4: Eine Quest ermöglicht euch, zwei Tränke auszurüsten und alle Boni zu nutzen

In Diablo 4 könnt ihr Tränke ausrüsten, um gewisse Boni zu bekommen. Und sobald ihr die Quest „Eine Prise Gift“ erledigt, ist es sogar möglich, zwei Tränke gleichzeitig zu nutzen und die Boni zu stapeln.

Was ist das für eine Quest? In Kehjistan findet ihr in der Nähe des Wegpunktes „Gea Kul“ die Quest „Eine Prise Gift.“ Mit der Quest schaltet ihr das Rezept für den Trank „Elixier des Antivenins“ frei, das euch folgende Boni für 30 Minuten verschafft:

erhöht euer maximales Leben um 15 %

erhöht euren Giftwiderstand um 20 %

XP-Gewinn um 8 % erhöht

Falls ihr regelmäßig vergesst, eure Elixiere zu nutzen, haben wir hier einen Trick:

Elixier des Antivenins – Rezept und Herstellung

Wie bekomme ich das Rezept? Um das Rezept für das Elixier des Antivenins zu erhalten, müsst ihr die Quest bei dem NPC Baraim in Gea Kul annehmen. Er schickt euch dann los, um Giftdrüsen von Skorpionen in Kehjistan zu sammeln. Dafür erscheint ein blauer Kreis auf eurer Map, in dem ihr viele Skorpione findet.

Sobald ihr 15 Giftdrüsen gesammelt habt, kehrt ihr zu Baraim zurück. Er gibt euch als Belohnung das Rezept und ein paar Tränke. Das Rezept aktiviert ihr, indem ihr es wie andere Gebrauchsgegenstände „verwendet“. Daraufhin könnt ihr es bei dem Alchemisten eures Vertrauens herstellen.

Ihr findet das neue Elixier des Antivenins unter “Questelixier” beim Alchemisten.

Wie kann ich mehrere Tränke ausrüsten? Eigentlich ist es in Diablo 4 so, dass ihr nur einen Trank gleichzeitig ausrüsten könnt. Sobald ihr einen neuen verwendet, wird der alte ersetzt – und so auch seine Boni. Zu dem Elixier des Antivenins könnt ihr jedoch einen weiteren Trank ausrüsten, etwa ein Basis-Elixier oder einen der saisonalen Tränke, die in Season 4 „Frische Beute“ ins Spiel kamen.

Was bringt mir das? Mit dem Elixier des Antivenins wird euer Leben und euer Giftwiderstand erhöht. Zusätzlich dazu könntet ihr ein Elixier benutzen, das etwa eure Rüstung oder eure kritische Trefferchance erhöht. Gleichzeitig werden die Boni für den XP-Gewinn gestapelt. Das bedeutet, zwei Tränke zu benutzen, lohnt sich beim Leveln erst recht.

In Season 4 wurde der XP-Gewinn auf den Weltstufen 2 bis 4 enorm erhöht und das Leveln geht so schnell wie nie zuvor. Was das Leveln betrifft, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr flott XP sammeln könnt. Wir listen euch Tipps und Builds dafür in unserem Guide auf: Diablo 4: Schnell leveln in Season 4 – Leveling Guide bis Level 100