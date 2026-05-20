Entertainment News
0

Ein völlig anderer Spider-Man bekommt eine neue Serie auf Prime Video, hat den perfekten Schauspieler

Niko Hernes Niko Hernes Lesezeit 2 Minuten
Spider-Noir Nicolas Cage Trailer

Obwohl The Boys zu Ende gegangen ist, müssen Zuschauer nicht auf die nächste absurde Superheldenserie warten, denn schon nächste Woche könnt ihr Nicolas Cage in einer neuen verrückten Rolle auf Amazon Prime Video sehenund das im Universum von Marvel.

Um welche Serie geht es? In Spider-Noir übernimmt Nicolas Cage die Rolle des titelgebenden Helden. Wie für seine letzten Rollen üblich, ist Spider-Noir ein ziemlich ungewöhnlicher Charakter. Wie der Name bereits verrät, spielt die Serie von Amazon Prime und MGM in einer alternativen Version der 1930er-Jahre.

Nicolas Cage spielt den Privatermittler Ben Reilly, der im Geheimen der Superheld The Spider ist. Als Held ist er schon lange nicht mehr aufgetreten, aber wie es manchmal ist, zwingen ihn neue Superschurken zurück zu seinem Mantel. Spider-Noir scheint nur eine Woche nach dem Ende von The Boys eine ziemlich gute Alternative zu sein, weil es gar nicht zu den anderen Marvel-Serien passt.

Video starten
Nicolas Cage zeigt im finalen Trailer zu Spider-Noir, was er alles draufhat

Spider-Man, aber düster und dreckig

Was ist Spider-Noir für eine Figur? Auch wenn Spider-Noir zum Spider-Man-Universum von Marvel gehört, ist er ganz anders. Statt eines strahlenden Helden, der freundlich die Nachbarschaft beschützt, ist diese Version eine gebrochene Figur, die gerne trinkt und Schurken nicht mit Samthandschuhen anfasst. Das zeigt auch die Comic-Vorlage.

Deshalb spielt Spider-Noir auch nicht in einem der bekannten MCU-Universen, sondern erzählt eine alternative Geschichte. Gänzlich unbekannt ist die Figur Nicolas Cage aber nicht, denn er lieh der Figur bereits in den beiden Spider-Verse-Filmen seine Stimme.

Der finale Trailer, den ihr euch oben anschauen könnt, zeigt einen Nicolas Cage, der nicht vor Schimpfwörtern und einer rabiateren Herangehensweise zurückschreckt. Im Trailer zeigt der Darsteller auch bereits seine verrückte Seite und deutet damit schon an, dass Spider-Noir auch mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat.

Eine solch verrückte Rollenwahl zeigte der Schauspieler bereits in der Vergangenheit in Filmen wie Longlegs (2024), Renfield (2023), Dream Scenario (2023) oder Pig (2021). Somit passt er perfekt in die Rolle eines versoffenen Spinnen-Manns.

Die Prämisse passt zu einem erwachsenen Publikum. Die Schurken scheinen diesmal nicht einfach nur bunte Widersacher zu sein, sondern fiese Mafiosi, die New York terrorisieren. Dazu passt auch wunderbar der Look, den man im Trailer sieht, der sich stark am Noir-Genre orientiert, das in den 1940er und 1950er-Jahren das Kino dominierte.

Die zynische Natur und moralischen Graustufen scheinen sich auch in Spider-Noir wiederzufinden, denn wie Nicolas Cage am Ende sagt: Weil auf keine Kraft, keine große Verantwortung folgt.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Marvel-Held Spider-Man gehört seit 1999 zu Sony, doch das Studio muss eine Forderung erfüllen, damit das so bleibt
von Niko Hernes
Marvel-Held Spider-Man gehört seit 1999 zu Sony, doch das Studio muss eine Forderung erfüllen, damit das so bleibt
Mehr zum Thema
In einer modernen Story ist die Vorgeschichte von Spider-Man ganz anders, macht ihn nach 22 Jahren wieder richtig spannend
von Niko Hernes
In einer modernen Story ist die Vorgeschichte von Spider-Man ganz anders, macht ihn nach 22 Jahren wieder richtig spannend
Mehr zum Thema
Ein Comic von Spider-Man ist so schlecht, dass sich 18 Jahre später sogar George R.R. Martin darüber beschwert
von Niko Hernes
Ein Comic von Spider-Man ist so schlecht, dass sich 18 Jahre später sogar George R.R. Martin darüber beschwert

Spider-Noir kommt zur perfekten Zeit. Nur eine Woche nach dem Ende von The Boys, am 27.05., können Fans die gesamte Serie auf Amazon Prime schauen. Die Folgen werden alle direkt an diesem Tag erscheinen.

Auch wenn die Serie wohl keine satirische Komponente wie The Boys haben wird, ist es nur eine Woche nach dem Finale eine weitere Superheldenserie, die sich an ein erwachsenes Publikum richtet. Habt ihr Lust auf eine düstere Version von Spider-Man oder habt ihr die Nase voll von Superhelden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mehr solcher Serien findet ihr hier: 5 Superheldenserien, die nichts für Kinder sind

Quelle(n):
  1. Titelbildquelle: Amazon Prime Video Deutschland auf YouTube

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
0
Sag uns Deine Meinungx