Forza Horizon 6: Game Pass – In welchem ist das Spiel?

Das neue Rennspiel Forza Horizon 6 erscheint auch für die Xbox. Spieler fragen sich deshalb, ob es auch im Game Pass verfügbar ist und wenn ja, in welchem. Wir haben für euch die Antwort.

Ist Forza Horizon 6 im Game Pass? Ja, Forza Horizon 6 ist direkt zum Start am 19. Mai 2025 im Abo vom Game Pass verfügbar. Allerdings nicht in allen Varianten.

In welchem Game Pass ist Forza Horizon 6? Wollt ihr FH6 über den Game Pass spielen, braucht ihr entweder das Ultimate-Abo oder die Variante, die nur für den PC gilt. Im Essential- und im Premium-Abo ist Forza Horizon 6 nicht enthalten.

Was kostet das? Dabei müsst ihr euch auf folgende Preise einstellen:

Ultimate: 20,99 € im Monat

Nur PC: 12,99 € im Monat

Im Vergleich zum Vollpreis von mindestens 69,99 € für die Standard-Edition ist das natürlich günstig. Wollt ihr FH6 also nur antesten oder wisst, dass ihr ohnehin schnell die Lust verliert, ist der Game Pass für euch vermutlich die sinnvollere Variante.

Video starten Xbox Showcase zeigt Einblicke in Forza Horizon 6 Autoplay

Was bringen die Abos ansonsten für Vorteile? Entscheidet ihr euch für eine der beiden Varianten, um Forza Horizon 6 über den Game Pass zu spielen, bekommt ihr für euer Geld noch etliche weitere Spiele, die ihr in eurem Abo-Zeitraum spielen könnt. Zusätzlich gibt es noch ein paar andere Benefits, die für den ein oder anderen von euch die Entscheidung beeinflussen könnten:

Ultimate Über 400 Spiele Viele neue Spiele direkt ab Release, wie z.B. Forza Horizon 6 Auf allen kompatiblen Konsolen und Geräten nutzbar EA Play, Fortnite Crew & Ubisoft+ Classics Unbegrenztes Zocken über die Cloud Vorteile für Spiele wie League of Legends und Call of Duty: Warzone Online-Multiplayer auf Xbox Konsolen Reward-Punkte-System

Nur PC Über 300 Spiele, allerdings nur auf dem PC spielbar Viele neue Spiele direkt ab Release, wie z.B. Forza Horizon 6 EA Play Vorteile für Spiele wie League of Legends und Call of Duty: Warzone Reward-Punkte-System



Zusätzlich gibt es keine Mindestlaufzeit. Ihr könnt also die Abos auch für einen Monat abschließen, FH6 zocken und dann wieder abbestellen und habt das neue Spiel für deutlich weniger Geld als für den Kaufpreis gespielt.

Habt ihr euch für das Spiel entschieden und wollt es auf dem PC zocken, stellt sich häufig auch direkt die nächste Frage: Mit welchen Einstellungen bekommt man die beste Leistung und die beste Grafik heraus? Die Antwort hat unser Tech-Redakteur Benedikt Schlotmann für euch zusammengetragen: Forza Horizon 6: Die besten Settings für die meisten FPS