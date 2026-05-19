In Forza Horizon 6 gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Autos. Eines, das sich besonders lohnt, ist der 94er Mazda Miata MX-5 in der Forza Edition. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Hochgeschwindigkeits-Monster bekommt.
Was ist das für ein Auto?
- Es handelt sich um den 1994er Mazda MX-5 Miata in der besonderen Forza Edition. Dieser ist mintgrün mit pinkfarbenen Akzenten und sieht aus, als hätte er zwei Augen und einen Mund mit heraushängender Zunge.
- Der Mazda MX-5 Miata Forza Edition gilt als eines der schnellsten und besten Autos von Forza Horizon 6 und steht in unzähligen Leaderboards der Drag-Rennen, Blitzer und Blitzer-Zonen auf den Top-Plätzen.
- Er erreicht mit dem richtigen Tuning eine Höchstgeschwindigkeit von über 470 km/h und hat über 1700 PS bei nur 940 kg.
Drag-Monster als Gebrauchtwagen in der Open-World kaufen
So bekommt ihr den Mazda MX-5 FE: Schaut ihr im Journal von Forza Horizon 6 nach, heißt es, man bekomme den Mazda MX-5 Miata durch Season-Events und die Festival-Playlist. Ihr könnt den mintgrünen Flitzer jedoch auch als Gebrauchtwagen erwerben.
Um den Mazda MX-5 FE zu kaufen, müsst ihr zu der Drag-Strecke „Festival Kilometer“ fahren oder schnellreisen. Dort findet ihr in der Nähe der Starplätze auf einem Stellplatz ein Gebrauchtwagen-Angebot, bei dem ihr verschiedene Fahrzeuge zu einem leicht reduzierten Preis kaufen könnt.
Hier kann – mit etwas Glück – auch der Mazda MX-5 FE zum Kauf stehen. Dieser kostet dann 500.000 Credits.
Wichtig: Welches Auto dort steht, ist zwar zufällig, aber wenn ihr das angebotene Fahrzeug kauft, ist dort beim nächsten Spielstart ein anderes Auto, das ihr erwerben könnt. So ist der Mazda-Kauf nur eine Frage der Zeit.
Auf den Bildern könnt ihr sehen, wo ihr den Mazda findet:
Mazda MX-5 Miata FE: Tuning für Drag und Blitzer
So macht ihr aus dem Mazda ein Drag-Monster: Falls ihr euch nicht mit dem Feintuning von Fahrzeugen auskennt, könnt ihr euch in Forza Horizon 6 ein Tuning für den Mazda von anderen Spielern herunterladen. Seid ihr in der Garage, geht das wie folgt:
- Autos
- Meine Autos → Mazda MX-5 Miata FE auswählen
- Upgrade & Tuning
- Tuning-Einstellungen finden
Dort könnt ihr nun Tunings von anderen Spielern auswählen. Achtet dabei am besten auf den Titel, den der jeweilige Spieler vergeben hat. Sucht ihr ein Drag-Setup, sollte dort Drag im Titel stehen.
Mit dem Peel P50 könnt ihr in Forza Horizon 6 ein anderes Drag-Monster für wenig Geld kaufen, das die Viertelmeile in unter 7 Sekunden fährt. Es ist das kleinste Serienfahrzeug der Welt und wie MeinMMO-Redakteur Dariusz am eigenen virtuellen Leib erfahren konnte, ist es nicht sonderlich gut im Fahren von Kurven: Ich habe in Forza Horizon 6 ein pinkes Dreirad mit 800 PS durch Japan gejagt und bin beim Elchtest durchgefallen
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