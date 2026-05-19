Steam-Support rettet alle Spieler vor einem Virus, hat eure Daten geklaut, während ihr gezockt habt

Spiele auf Steam zu spielen, gilt bei vielen Gamern als sicher. Nun haben es Hacker jedoch geschafft, ein Spiel mit einem Virus zu infizieren, doch der Steam-Support hat sich darum gekümmert.

Was war das für ein Spiel? Beyond The Dark ist ein mithilfe von KI erstelltes Horrorspiel auf Steam gewesen, bei dem ihr im Stile von Phasmophobia, Geister vertreiben musstet. Die Entwickler sprachen von PvE- und PvP-Missionen.

Sonst gab es nur eine generische Beschreibung, die etwas von Schach, Strategie, Eicheln und einer Insel fantasierte. Der Titel war jedoch kostenlos und sammelte immerhin 39 Bewertungen auf Steam an. Doch die Spieler sind nun in Gefahr.

Wir ersparen euch den Trailer und zeigen euch lieber einen anderen lustigen Trailer:

Video starten Roadside Research zeigt im Trailer wie lustig es aussieht, wenn Aliens eine Tankstelle leiten müssen Autoplay

Ein Virus auf Steam

Woher kam der Virus? Bei hunderten bis tausenden Spielen auf Steam ist es eine Mammut-Aufgabe für die Entwickler, alle Titel zu überprüfen. Automatische Viren-Scans vor der Veröffentlichung sind deshalb eines der Mittel zur Sicherung von Steam.

Der Titel Beyond The Dark hat diese aber wohl umgangen. Wie die Website PCGuide.com berichtet, wurde mit dem Spiel wohl Malware installiert, die persönliche Informationen und Passwörter zum Beispiel für Kryptowährungen gestohlen haben sollen.

Doch die ursprünglichen Entwickler können wohl nichts für die Schad-Software. Hinter „Beyond The Dark“ soll laut dem Bericht eigentlich der Titel „Rodent Race“ stecken, der von Hackern übernommen worden sei, die die Malware per Update versendeten. Steam prüft Updates jedoch anders als Releases, wodurch es wohl zu dem Vorfall kam.

Wie reagierte Steam? Der Steam-Support gilt bei den Nutzern als einer der besten Kundensupports überhaupt. Entsprechend schnell und gut hat er auch diesmal reagiert und den Titel von Steam verbannt. Ruft man jetzt die Steamseite auf, findet man dort nur noch die Meldung:

Hinweis: Beyond The Dark ist nicht mehr im Steam-Shop verfügbar.

Geklaute Konten sind ein Einfallstor für Hacker und Scammer. Immer wieder kommt es dabei zu Angriffen, vor denen sich die Kunden kaum bewahren können. Was man im Fall der Fälle tun sollte, erfahrt ihr hier am Beispiel eines anderen Spiels: Hacker brechen in MMORPG-Firma ein, klauen Daten der Spieler, damit müsst ihr jetzt rechnen