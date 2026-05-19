Der beste deutsche LoL-Spieler spielt in der Esports-WM ausgerechnet gegen Deutschland

Der Esports Nations Cup findet im Jahr 2026 zum ersten Mal statt. Dort treten Länder in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Mit dabei sind 32 Teams, die in League of Legends aufeinandertreffen. Jetzt ist das deutsche Team bekannt, doch der beste deutsche Spieler tritt für ein anderes Team an.

Wie sieht das Team für Deutschland aus? Laut der Seite Sheepesports.com wurde das deutsche Team für den Esports Nations Cup aufgestellt. Der Coach von Team Vitality, das den letzten Split der LEC gewinnen konnte, wird das Team leiten.

Als Spieler sind folgende Profis Teil des Teams:

Toplaner „Irrelevant“ von BIG

Jungler „Habubu“ von BIG

Midlaner „Reeker“ von BIG

ADC „Keduii“ von Eintracht Spandau

Supporter „Tockimo“ von G2 Nord

Als Ersatzspieler werden der Midlaner „Dajor“ von Ici Japon Corp. Esports und der Supporter „Lilipp“ von Team Orange Gaming genannt.

Wann spielen die Profis? Die LoL-Matches des Esports Nations Cup 2026 werden vom 21. November 2026 bis zum 29. November 2026 in Riyadh in Saudi-Arabien veranstaltet. Das Preisgeld für den ersten Platz beträgt dabei 300.000 Dollar, was umgerechnet ca. 257.000 Euro entspricht.

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Ausgerechnet der beste deutsche Spieler tritt gegen Deutschland an

Wer ist der beste deutsche LoL-Spieler? Mit „BrokenBlade“ hätte Deutschland einen Spieler, der seit vielen Jahren an der Spitze des Esports von LoL steht. Als Toplaner von G2 Esports konnte er bereits mehrere Titel der LEC gewinnen, Europameister werden und den zweiten Platz beim First Stand 2026 erreichen, dem ersten internationalen Turnier des Jahres (lol.fandom.com).

Nach seinem Sieg der LEC Summer Playoffs in 2025 konnten wir ihm einige Fragen stellen und über seine Rolle auf der Toplane sprechen, die oft als langweilig gilt.

Für wen spielt BrokenBlade stattdessen? Da die Nationalität des Toplanes als Deutsch und Türkisch angegeben wird, darf BrokenBlade sich aussuchen, für welches Land er beim Esports Nations Cup spielen möchte. Laut Sheepesports entschied er sich für das Team der Türkei.

Das Team der Türkei mit BrokenBlade könnte für Deutschland eine harte Nuss werden. Der Profi-Toplaner fällt immer mal wieder mit Off-Meta-Champs auf, die selten von seinen Kollegen gespielt werden. Allerdings zählt für BrokenBlade nur das Gewinnen. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Champ gerade Meta ist oder nicht: Deutscher LoL-Profi ist Teil des besten Teams von Europa, erklärt, warum er lieber Off-Meta spielt