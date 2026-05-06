Zwei der größten Twitch-Streamer zu LoL treffen am Montag aufeinander, aber beide müssen Supports spielen

Bald treffen insgesamt 40 Twitch-Streamer in League of Legends aufeinander. Mit dabei sind auch NoWay und Tyler1, die zu den größten Streamern der LoL-Szene gehören. Beide werden jedoch eingeschränkt.

Was ist das für ein Turnier? Der Twitch-Streamer Jynxzi veranstaltet sein eigenes Turnier in League of Legends. Dabei werden 40 Streamer in jeweils 8 Teams aufeinandertreffen und gegeneinander zocken. Das Event soll am Montag, dem 11. Mai 2026, stattfinden.

Warum müssen NoWay und Tyler1 Support spielen? Da nicht jeder Streamer auf dem gleichen Rang in LoL spielt, gibt es einige Zusatzregeln, die die Teams balancen sollen.

Eine der ersten Regeln ist die Aufteilung der Teams. Jedes Team hat einen Iron-Spieler, also jemanden auf dem niedrigsten Rang, der als Captain fungiert. Diese wählen ihre Mitspieler selbst aus, wobei es nur einen starken Spieler pro Team geben soll.

Die starken Spieler – wie NoWay oder Tyler1 – bekommen eine weitere Regel, denn sie dürfen nur Non-Damage-Supports spielen. Damit sind Champs gemeint, die mit ihren Fähigkeiten hauptsächlich dem Team helfen, anstatt Schaden anzurichten.

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Das Turnier ist voller großer Streamer, die teilweise noch nie LoL gezockt haben

Wer ist noch dabei? In einem Reddit-Beitrag zu den Teilnehmern wurden die bisher 27 bestätigten Streamer aufgelistet. CaseOh ist die Ausnahme, da seine Teilnahme noch nicht sicher sei.

Hier könnt ihr die Übersicht der teilnehmenden Streamer aufklappen: Jynxzi

CourageJD

Ludwig

Doublelift

Pobelter

MoistCritikal

DisguisedToast

MrBeast

LosPollos

Noway4u

Tyler1

Pokelawls

Yassuo

ohnePixel

AloisNL

Emiru

Ron

ArrowCS

Dantes

Willjum

Yusuf

Arky

Mooda

Ray

Sketch

Marlon

Kingsman

CaseOh (unsicher)

Wer hat noch nie LoL gespielt? Laut Jynxzi ist der Streamer LosPollos ein Anfänger in League of Legends und soll das MOBA noch nie gespielt haben. Auch die Seite TwitchTracker.com zeigt bei den gestreamten Spielen von LosPollos kein LoL.

Neben vollkommenen Anfängern treten auch große Influencer wie MrBeast an. Jynxzi erwähnt sogar, dass MrBeast angeblich den Rang Platin in LoL erreicht haben soll. Wer noch alles beim großen Turnier von Jynxzi dabei sein wird, werden wir wohl in den nächsten Tagen erfahren.

Jynxzi hat erst vor Kurzem angefangen, League of Legends zu spielen. Als Neuling im MOBA wird er von verschiedenen Streamern belehrt, die auch beim Turnier mitspielen werden. Tyler1 gilt als LoL-Tyrann und hat ihn durch die Kluft der Beschwörer geprügelt, aber das soll Jynxzi nicht persönlich nehmen: LoL-Tyrann prügelt einen Anfänger auf Twitch durchs Spiel, warnt schon vorher: Nicht persönlich gemeint