Jynxzi veranstaltet ein LoL-Turnier mit 40 Twitch-Streamern, macht die besten Spieler handzahm

Der Twitch-Streamer Jynxzi ist mitten in seinem Vorhaben, League of Legends zu meistern. Während seiner Reise streamt er immer mal wieder mit anderen Größen von Twitch. Jetzt möchte er sein eigenes Turnier auf die Beine stellen und macht die besten Spieler mit einer besonderen Regel handzahm.

Was ist das für ein Turnier? Seit mehreren Wochen ist Jynxzi im LoL-Grind. Jetzt hat er auf Twitch sein eigenes LoL-Turnier für Montag, den 11. Mai 2026, angekündigt. Gleichzeitig hat er das Format vorgestellt und dazu einige Regeln.

Das Turnier soll aus 40 Twitch-Streamern bestehen, was insgesamt 8 Teams ergeben wird. Dabei hat jedes Team einen Captain, der sich seine Spieler aussuchen darf.

Die ersten Regeln sollen für das Balancing sorgen, denn jedes Team soll aus 4 Eisen- bis Silber-Spielern bestehen. Des Weiteren wird jedes Team einen stärkeren Spieler aus dem Rang Diamant oder höher enthalten.

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„Die letzte Regel ist genial“

So werden die besten Spieler handzahm gemacht: In seinem Stream hat Jynxzi ein Dokument eingeblendet, auf dem auch eine letzte Regel stand.

Dort wird geschrieben, dass Challenger-Spieler, also Teilnehmer mit dem höchsten Rang, nur „Non-Damage-Supports“ spielen dürfen. Damit sind Champions gemeint, die die Rolle des Supports ausfüllen und dabei eher auf die Unterstützung des Teams setzen, als auf zusätzlichen Schaden.

Was sagen die Fans zu dem Turnier? Der Reddit-User lickmydoodoo ist besonders begeistert von der Regel, dass Challenger nur Supports ohne richtigen Schaden spielen dürfen und schreibt: „Die letzte Regel ist genial“. Ihm stimmten über 220 weitere User zu (Stand: 05. Mai 2026, um 11:00 Uhr).

Aber auch die Gegenseite ist vertreten und Reddit-User Technical_Call6126 schreibt, dass Challenger in so einem Turnier eine schlechte Idee wären und bereits andere Turniere dadurch nicht gut geendet seien. Natürlich stellt die besondere Regel für Challenger ein Hindernis dar, allerdings, wie ein anderer Reddit-User erwähnt, ist es auch möglich, dass die Spieler einfach Items kaufen, um genug Schaden zu verursachen.

Wie genau die Challenger-Spieler im Turnier spielen werden oder ob es auch eine Item-Regel geben wird, könnte sich bis zum 11. Mai noch ändern.

Neben der Diskussion rund um die Challenger-Spieler freuen sich die meisten Fans auf das Turnier. Einige hoffen sogar, dass Jynxzi die LoL-Szene in Nordamerika erneut aufblühen lassen könnte.

Auch der wohl größte amerikanische LoL-Streamer hat Jynxzi geholfen. Tyler1 zeigte ihm, wie man das MOBA richtig spielt, doch dabei wurde Jynxzi ordentlich angebrüllt. Das hat Tyler1 jedoch im Vorfeld kommuniziert und versichert, dass nichts davon persönlich gegen Jynxzi gerichtet sei: LoL-Tyrann prügelt einen Anfänger auf Twitch durchs Spiel, warnt schon vorher: Nicht persönlich gemeint