LoL: Deutscher Spieler wird Europameister – Benutzt 3-Mal den gleichen Champ und dominiert

G2 Esports hat das große Finale der LEC gewonnen. Sie setzten sich mit 3:1 gegen ihren größten Konkurrenten Fnatic durch. Besonders dominant waren der Deutschtürke Sergen “BrokenBlade” Çelik und der Newcomer Martin “Yike” Sundelin. Sie haben dreimal die exakt gleiche Champion-Kombo gespielt.

Was war das für ein Match? Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein neues Turnier eingeführt – das Season Final. Dort traten die 6 besten Teams der LEC aus dem gesamten Jahr an, um für den Einzug in die Weltmeisterschaft und ein Preisgeld von 160.000 Euro zu spielen.

G2 Esports startete aufgrund der guten Leistungen dieses Jahr in der oberen Hälfte des Turnierbaums, Fnatic musste als Platz 5 direkt im Losers Bracket beginnen. Doch beide Teams schafften es bis ins Finale, das leider alles andere als spannend verlief.

Die Matches waren einseitig und man hatte keine Zweifel daran, dass G2 das Turnier gewinnen würde. Das lag besonders an der starken Combo aus Toplane und Jungle.

Welche Champions spielten die beiden Lanes? Bei zwei von drei Siegen setzte BrokenBlade in der Toplane auf K’Sante und Yike im Jungle auf Rell. Mit dieser sehr tanklastigen Kombo konnte Fnatic nicht umgehen, wohl auch weil ihr Stamm-Toplaner Oscarin verletzt ist und vom Top-Laner „Wunder” ersetzt wurde.

Im Schnitt nur 25 Minuten bis zum Sieg

Wie verliefen die Matches? Direkt im ersten Match merkte man, dass Fnatic riesige Probleme haben würde, das Turnier zu gewinnen. BrokenBlade spielte einen K’Sante mit starken Stats. Mit 9-1-8 beendete er die Runde und holte zwischenzeitlich sogar einen Triplekill.

Auch Yike konnte mit 3-1-18 auf Rell überzeugen und Caps schaffte einen 7-1-12 Azir in der Mitte. Nur die Botlane verlief einigermaßen ausgeglichen. Das Match endete nach 27 Minuten.

Im Reddit wurde nach diesem ersten Match schon darüber diskutiert, ob BrokenBlade als Toplaner auf einem Niveau mit den größten asiatischen Spielern steht. Einige sehen ihn auf jeden Fall als konkurrenzfähig an bei der Weltmeisterschaft.

Hier könnt ihr euch den Triplekill von BrokenBlade anschauen:

Im zweiten Match schaffte dann auch die Botlane mit Hans Sama und Mikyx zu überzeugen. Die Runde endete mit 26 Kills und nur 10 Toden zugunsten von G2 Esports. Hier war nach 25 Minuten Schluss.

BrokenBlade schaffte es immerhin auf einen 5-1-1 Olaf

Yike kam auf einen 0-0-13 Maokai

Dominant war Hans Sama mit einer 12-1-5 Kai’Sa

Im dritten Aufeinandertreffen gelang dann Fnatic ein kleiner Sieg. Die Botlane gewann das Earlygame und viele zeigten sich begeistert über Noah auf Kai’Sa. Der Koreaner gilt als großes Talent, aber er würde zu oft die Nerven verlieren.

Am Endergebnis änderte der Sieg jedoch wenig. Denn im vierten Match holte G2 Esports wieder sehr dominant den Sieg und brauchte sogar nur 23 Minuten dafür. Yike machte mit 1-3-22 eine weitere gute Partie und kam insgesamt in den vier Runden auf eine KDA von 8,1 und eine Teilnahme an den Kills von 73,8 %. Das sind wahnsinnig starke Werte.

Was bedeutet das Turnierergebnis? G2 Esports gewann das Season Final und sicherte sich 65.000 Euro Preisgeld sowie den direkten Einzug in die Worlds im Oktober. Auch Fnatic und die MAD Lions ziehen direkt in die Gruppenphase der Weltmeisterschaft ein.

Auf Platz 4 des Turniers landete Team BDS. Diese müssen nun in ein Qualifier gegen das amerikanische Team Golden Guardians. Letztere wissen das bereits seit dem 13. August, was zu einiger Kritik führte. Das Match findet am 9. Oktober statt.

Deutscher Streamer wird nach dem Event in Frankreich überfallen

Was ist nach dem Event passiert? Die deutschen Streamer NoWay4u und Tolkin begleiteten das Finale zwischen G2 Esports und Fnatic in einem Co-Stream. Live vor Ort in Montpellier kommentierten sie das Event auf ihre Weise, die schon etwas anders war als der offizielle Shoutcast.

Nach dem Event kam es jedoch zu einem unschönen Zwischenfall. NoWay4u wurde überfallen, mit einem Messer bedroht und mehrfach geschlagen. Ihm ginge es jedoch den Umständen entsprechend gut. Mehr dazu hier:

